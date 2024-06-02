08 آلاف طن من القضبان الحديدية و100 ألف وحدة من العوارض الخرسانية

لإنجاز السكة الحديدية خنشلة - عين البيضاء بأم البواقي

أفرجت وزارة الأشغال العمومية، اليوم الأحد، عن البطاقة الفنية الخاصة بمشروع السكة الحديدية الرابط بين خنشلة – عين البيضاء بأم البواقي، على مساقة 51 كلم، والذي أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تدشينه الخميس الماضي.

ووفقا للفيديو، الذي نشرته الوزارة الوصية، عبر معرفاته الرسمية، كشفت عن تقسيم هذا المشروع الإستراتيجي الهام إلى شطرين، حيث تقوم شركة الهندسة المدنية والبناء GCB بترأس تجمع لشركات عمومية لإنجاز الشطر الأول والذي يبلغ طوله 20 كلم، في حين تشرف شركة “كوسيدار” على قيادة تجمع آخر لشركات عمومية لإنجاز الشطر الثاني والذي يبلغ طوله 31 كلم.

وبخصوص حجم أشغال المنصة السفلية لمسار هذه السكة، أكدت الشركة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدي، المعدّة لهذا الفيديو، عن تعاملها مع 02 مليون متر مكعب من الأتربة، ونصف مليون متر مكعب من الطبقات المختلفة، لانجاز هذا الخط، مع تشييد 1.5 كلم من جسور السكة الحديدية، والطرق البلغ عددها 28 وحدة.

لقد استهلكت المنصة المعدنية والخرسانية الخاصة بهذا المشروع، يضيف ذات المصدر، على نحو 08 ألاف طن من قضبان السكة الحديدية، و 100 ألف وحدة من العوارض الخرسانية، كما تم تنصيب 04 محطات على طول مسار السكة، تتمثل في فكيرينة في أم البواقي ومتوسة وباغاي في ولاية خنشلة، واخيرا المحطة الرئيسية في خنشلة.

إن اتباع الشركات المنجزة لهذا المشروع لبرنامج العمل (8×3) دور حاسم في تسليم المشروع قبل آجاله المحددة بستة أشهر، حيث تم تسليمه في ظرف 18 شهرا بدلا من 24 شهرا المحدّدة سلفا، وكان هذا من ضمن الشروط والتوجيهات التي تقدّم بها الرئيس تبون للوزارة المعنية بالإشراف على إنجاز المشروع.