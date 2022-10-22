-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

1 مليار جنيه استرليني.. قيمة صفقة انتقال هالاند “المحتملة” من السيتي

الشروق أونلاين
  • 909
  • 0
1 مليار جنيه استرليني.. قيمة صفقة انتقال هالاند “المحتملة” من السيتي
أرشيف
إرلينغ هالاند

توقّعت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، أن يكون الدولي النرويجي (22 عام)، أول لاعب تصل قيمة انتقاله إلى 1 مليار جنيه استرليني.

وقالت بيمينتا في حديث لقناة “سكاي سبورتس”:”بالنظر إلى قيمته الكروية، وقيمة صورته في سوق الإعلانات. بالتأكيد ستبلغ قيمة انتقال هالاند المليار، في أي صفقة محتملة”.

ويستمرّ عقد هالاند مع السيتي إلى جوان 2027. وقد سجّل النرويجي 15 هدفا في الدوري الإنجليزي، منذ قدومه من بوروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعود أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، إلى البرازيلي نيمار دا سليفا. حيث حصل باريس سان جيرمان على خدماته من برشلونة، عام 2017، مقابل 222 مليون يورو.

مقالات ذات صلة
مدرب وفاق سطيف يُوضّح

مدرب وفاق سطيف يُوضّح

الألم في ركبتي يزداد سوءا.. ريبيري ينهي مسيرة 20 سنة في الملاعب (فيديو)

الألم في ركبتي يزداد سوءا.. ريبيري ينهي مسيرة 20 سنة في الملاعب (فيديو)

وزير الشباب والرياضة يكشف عن مكان مباراة الخضر في شهر نوفمبر

وزير الشباب والرياضة يكشف عن مكان مباراة الخضر في شهر نوفمبر

في انتظار ردّ بن ناصر على آخر عرض من إدارة الميلان

في انتظار ردّ بن ناصر على آخر عرض من إدارة الميلان

بِالفيديو: بلايلي “يُهين” المغربي حكيمي

بِالفيديو: بلايلي “يُهين” المغربي حكيمي

بن ناصر حسم مستقبله بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

بن ناصر حسم مستقبله بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد