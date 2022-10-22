1 مليار جنيه استرليني.. قيمة صفقة انتقال هالاند “المحتملة” من السيتي

توقّعت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، أن يكون الدولي النرويجي (22 عام)، أول لاعب تصل قيمة انتقاله إلى 1 مليار جنيه استرليني.

وقالت بيمينتا في حديث لقناة “سكاي سبورتس”:”بالنظر إلى قيمته الكروية، وقيمة صورته في سوق الإعلانات. بالتأكيد ستبلغ قيمة انتقال هالاند المليار، في أي صفقة محتملة”.

ويستمرّ عقد هالاند مع السيتي إلى جوان 2027. وقد سجّل النرويجي 15 هدفا في الدوري الإنجليزي، منذ قدومه من بوروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعود أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، إلى البرازيلي نيمار دا سليفا. حيث حصل باريس سان جيرمان على خدماته من برشلونة، عام 2017، مقابل 222 مليون يورو.