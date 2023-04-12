1.000 مشروع لتجديد وإنجاز المنشآت الرياضية في الجزائر

تعكف الحكومة على إنجاز 1.000 مشروع لإعادة تأهيل وتجديد المنشآت الرياضية، وإنجاز منشآت جديدة عبر ولايات الوطن، حسب ما تطرق إليه اجتماع للحكومة يوم الأربعاء.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماع الحكومة لدراسة عروض ومشاريع في قطاعات العدل، التعليم العالي، الشباب والرياضة، الفلاحة والصناعة التقليدية.

وفي قطاع الشباب الرياضة، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير القطاع حول تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية.

ونوّه الوزير في غرضه بعدد المشاريع وحجم الأغلفة المالية المخصّصة في هذا المجال. وهو ما وفّر للجزائر 8 ملاعب معتمدة لكرة القدم.

وارتقت الجزائر بفضل ذلك إلى المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث عدد الملاعب المعتمدة، يضيف الوزير.

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: