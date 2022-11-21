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اقتصاد
قيمة وارداتها تجاوزت 3.5 مليار دولار سابقا

1.2 مليار دولار.. إنتاج الصناعة المحلية للكهرباء

فاتح. ع
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1.2 مليار دولار.. إنتاج الصناعة المحلية للكهرباء
أرشيف

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، الاثنين بمستغانم، أن الصناعة المحلية التي تنشط في شعبة الكهرباء مكنت من تعويض الواردات بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال السنة الماضية.
وقال الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال ملتقى وطني أول حول “الفاعلية الطاقوية في الإنارة العمومية” المنظم بجامعة “عبد الحميد بن باديس” لمستغانم، أن “قيمة الواردات من التجهيزات والمدخلات الكهربائية بلغت في السنوات الماضية ما قيمته 3.5 مليار دولار، بما في ذلك شركة سونلغاز التي تستورد ما لا يقل عن 30 ألف منتج نهائي”.
وتمكنت الصناعة المحلية الناشطة في شعبة الكهرباء من تقليص وتعويض الواردات ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال السنة الماضية بفضل الاستراتيجية الوطنية المنتهجة للنهوض بهذه الشعبة الصناعية، يضيف زغدار.
وأبرز الوزير أن التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بمشاريع الإنارة العمومية وتطوير الصناعات الكهربائية من خلال وضع استراتيجية جديدة وشاملة تسمح بتنظيم هذه الشعبة بناء على ورقة طريق واضحة وبآجال مضبوطة، أتت بثمارها بعد تعبئة الفاعلين لكل الطاقات الإنتاجية ليحل الإنتاج الوطني محل السلع المستوردة .
وتعمل وزارة الصناعة، وفقا لأحمد زغدار، على ترقية صناعة المصابيح المستعملة في الإنارة العمومية والانتقال إلى مصابيح بتقنية “لاد” التي تعتبر أحدث تكنولوجيا مستخدمة ليس فقط في هذا المجال (الإنارة العمومية) ولكن أيضا في الأجهزة ذات الاستعمال الواسع والخصائص المتعددة التي تؤثر على استهلاك الطاقة.

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