1.2 مليون موظف يستفيدون من الخدمات الاجتماعية للتربية

حصة الأسد للصحة.. والتكفل شمل أزيد من 551 ألف مستخدم

رفعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، حصيلة نشاطاتها المقدمة طيلة ثلاث سنوات “مدة العهدة”، وذلك تحسبا للتحضير الوشيك لإجراء انتخابات أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتهية عهدتها، إذ تم إحصاء استفادة مليون و191 ألف مستخدم من مختلف الخدمات، في حين مُنحت الأولوية للخدمات الصحية، باستفادة أزيد من 551 ألف موظف وعامل، بعد ما تمكنوا من الحصول على تعويضات عن العمليات الجراحية بنسبة مئوية أدناها 60 بالمائة وأعلاها 100 بالمائة.

وعقب انتهاء عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية لقطاع التربية الوطنية، قدم رئيس اللجنة الوطنية السابق عبد القادر حمادوش، عرضا أمام نقابات التربية المستقلة، الخميس الفائت بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة الجزائر، تضمن حصيلة النشاطات للعهدة، وتمحورت حول مختلف المجالات، والتي وردت مفصلة حسب كل سنة بالأرقام والنسب، حيث تم الوقوف على استفادة مليون و191 ألف و642 مستخدم من مختلف الخدمات لسنوات 2021 و2022 و2023 و2024.

وأضاف المسؤول الأول السابق عن اللجنة الوطنية، خلال نفس اللقاء الذي عرف حضور المفتش العام لوزارة التربية الوطنية وإطارات مركزية، بأن الخدمات الصحية قد استحوذت على حصة الأسد من الميزانية الإجمالية المخصصة للهيئة، حيث أبرزت الحصيلة ذاتها استفادة 551782 مستخدم منها، بنسبة قدرت بـ46 بالمائة، والذين حصلوا على تعويضات عن العمليات الجراحية المستعصية والنادرة والخاصة بـ”شبكية العين” بنسبة 100 بالمائة، في حين تم التكفل التام بهم وبنسبة 100 عن العمليات الخاصة بالمساعدة على الإنجاب أي “التلقيح الاصطناعي”.

وإلى ذلك، فقد استفاد المستخدمون أيضا من موظفين وعمال، من التعويض عن العمليات الجراحية، والتي تقل قيمتها عن 20 مليون سنتيم، بنسبة تقدر بـ60 بالمائة، والتي أجريت بالعيادات الطبية الخاصة والمتعاقد معها طيلة العهدة الانتخابية السابقة، إلى جانب حصولهم على تعويضات عن التكاليف المترتبة عن إجراء الأشعة والتحاليل الطبية وذلك بنسبة قدرت بـ50 بالمائة.

وبخصوص الشق الخاص بالمساعدات الاجتماعية والتضامن، لفت رئيس اللجنة السابق إلى أن 314661 مستخدم، قد استفادوا من مختلف الخدمات، والتي قدمت لهم خلال سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، بنسبة قدرت بـ26 بالمائة، في حين جاءت “السلف الاجتماعية” في المرتبة الثالثة من حيث عدد المستفيدين، والذين بلغ عددهم 125799 مستفيدا على المستوى الوطني، بنسبة قدرت بـ11 بالمائة.

وأشار إلى الضوابط العامة، والتي تحكم وتسير ملف الخدمات الاجتماعية، رخصت للموظف أو العامل الحصول على مختلف القروض، على غرار القرض الموجه لشراء أو بناء سكن، والذي تراوح بين 20 و50 مليون سنتيم، ليتم اقتطاع قيمة مالية شهريا أدناها 4 آلاف دينار وأعلاها مليون سنتيم.

وفيما يتعلق، بالنشاطات الثقافية، أوضح محدثنا أن عدد المستفيدين على المستوى الوطني، وفي ظرف ثلاث سنوات قد بلغ 128483 مستفيدا بنسبة مئوية إجمالية بلغت 12 بالمائة، في حين تم الوقوف على استفادة 59030 مستخدما من مختلف الخدمات التي عرضتها وقدمتها التعاونيات الاستهلاكية، بنسبة إجمالية قدرت بـ5 بالمائة.