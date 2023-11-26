1.3 مليون تذكرة خاصة بـ “الكان” ستطرح للبيع رسميا يوم 13 ديسمبر المقبل

العملية ستنطلق قبل شهر من بداية العرس الإفريقي

سيطرح أحد المتعاملين مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بداية من 13 ديسمبر المقبل 1.3 مليون تذكرة للبيع، تحسبا لكأس أمم إفريقيا 2023، التي ستحتضنها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 11 فيفري من العام الجديد، علما أن البطولة الإفريقية ستعرف مشاركة 24 منتخبا.

ومعلوم، أنها المرة الثانية على التوالي التي سيشارك فيها 24 منتخبا، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون العام 2021، حيث قسّمت المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات تضمّ كل مجموعة 4 منتخبات، على أن تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، فضلا عن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث في الدور الأول.

وقال المسؤول الأول عن التذاكر الخاصة بـ “كان” 2023، جانفيي جيرم كواكو، إنه سيتم رسميا طرح تذاكر النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا يوم 13 ديسمبر، أي قبل شهر واحد من انطلاق المسابقة، على أن يتم طرح 1.3 مليون تذكرة للبيع من قبل أحد المتعاملين، الذي تم الاتفاق معه من قبل الإتحاد القاري للكرة، وذلك بحسب ما أكده جانفيي جيرم كواكو، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها نهاية الأسبوع الفارط، في فندق “أزلاي ميركوري” في عاصمة كوت ديفوار “أبيجان”، بحسب ما جاء في الصحيفة المحلية “إينفو دروم”.

وقال كواكو إنه سيتم بيع التذاكر عبر الإنترنت، بعدما تم تجريب العملية في المباراة الأخيرة التي خاضها منتخب كوت ديفوار داخل الديار أمام منتخب السيشل، لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 والتي عادت فيها الغلبة لـ “الفيلة” بتسعة أهداف مقابل صفر.

وأضاف ذات المتحدث أن العملية التي ستنطلق على الخط، وعبر المنصة الرقمية التي أعدّها “الكاف” للغرض، ستطرح منها 25 بالمائة من التذاكر، في وقت سيباع ما تبقى منها عبر 57 نقطة في المدن التي ستحتضن المسابقة، على أن تتراوح أسعار التذاكر بين 3000 فرنك إفريقي، أي ما يعادل 670 دينار جزائري، والـ 20000 فرنك إفريقي، أي ما يعادل 5000 دينار بالعملة الجزائرية، على أن يتم الشروع في بيع التذاكر المرتفعة الثمن بداية من الأسبوع الحالي، والتي ستكون موجهة بدرجة أكبر إلى كبار الشخصيات.

جدير بذكره، أنها المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها العام 1957، التي يتم فيها بيع التذاكر قبل فترة من انطلاق البطولة، وذلك بهدف منح الفرصة للجماهير لحجز مقاعدها مبكرا في المسابقة التي ستقام في مدن أبيجان، بواكي، كورهوغو، سان بيدرو وياموسوكرو.