1.5 مليون أجنبي عبروا الحدود الجزائرية عام 2022

دخل الجزائر خلال سنة 2022، أكثر من 1.5 مليون شخص أجنبي، حسب ما كشفه، الأحد، المفتش العام للأمن الوطني سعيد أرزقي.

وفي ندوة صحفية حول الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الأمن الوطني، بعنوان سنة 2022، أكد المفتش العام للأمن عبور مايفوق 1.5 مليون أجنبي الحدود الجزائرية.

وأحصى الأمن الوطني، فيما يتعلق بشرطة الحدود، دخول أكثر من 8.864.455 مسافر إلى الجزائر عبر مختلف المراكز الحدودية، من بينهم 7.316.292 مسافر جزائري و 1.548.163 أجنبي.

وحول حصيلة نشاطات المكتب الوطني المركزي للأنتربول الجزائر (BCN)، خلال سنة 2022، أعلن المسؤول توقيف 381 مركبة بالجزائر كانت محل بحث من طرف الأنتربول، إلى جانب 42 شخص مبحوث عنه بناء على مذكرة توقيف دولية.

كما تم رصد 92 وثيقة سفر مسروقة أو ضائعة، إلى جانب 9.454.570 عملية بحث في قاعدة معطيات الأنتربول. يؤكد النفتش العام للأمن الوطني.