1.5 مليون مُصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام ليلة الـ 25 من رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن عدد رواد المسجد الحرام في مكة المكرمة، الليلة الماضية التي وافقت ليلة الـ 25 رمضان المبارك بلغ 1.5 مليون مُصلٍ ومُعتمر.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء، أن هذا الرقم يعد هو الأكبر في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان من السنة الجارية.

وكشف ذات المصدر، فقد قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بتوزيع 56 ألفا و400 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495 ألف شخص.

وتم استخدام 130 ألف لتر من المطهرات، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، واستخدام ما يزيد على 34 ألف لتر لتعقيم السجاد.