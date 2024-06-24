10 آثار ضارة للوجبات السريعة ونصائح لتجنبها

تنتعش ظاهرة الوجبات السريعة في فصل الصيف حيث تشهد إقبالا كثيرا من طرف الزبائن نظرا لظروف العمل أو التنزه خاصة ونحن مقبلين على موسم الإصطياف، وهناك من يجلسون في بيوتهم مع ذلك يقتنون هذه الأطعمة السريعة في ظل توفر وسائل التوصيل من باب العادة.

إلا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يخفى على الكثيرين خطورة هذه الأطعمة السريعة التي قد تنجر عنها أضرارا صحية خطيرة كان من الممكن تجنبها.

10 آثار ضارة لتناول الوجبات السريعة

1. مشاكل القلب والأوعية الدموية

أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والحلويات السكرية قد يؤدي إلى الالتهاب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وحدوث الالتهابات في الجسم .

2.رفع مستويات الكوليسترول

تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة حيث ترفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول “الضار”.

3. مرض السكري

أظهرت الأبحاث أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومنخفضة في العناصر الغذائية تتحلل بسرعة في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم و زيادة الوزن ورفع الدهون ، وهي عوامل خطر رئيسية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

4. تلف الكلى

أفاد الباحثون في دراسة سابقة أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يسبب ضررًا للكلى مثل مرض السكري.

5. السمنة

يرتبط استهلاك الأطعمة الغنية بالطاقة والفقيرة بالمغذيات ، مثل الوجبات السريعة، بزيادة خطر الإصابة بالسمنة ، والتي تم إعلانها وباءً بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق. وهي أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي والسرطان والعديد من الحالات المزمنة الخطيرة.

6. أمراض الكبد

أظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك المفرط للأطعمة المحملة بالدهون غير الصحية، والبروتينات من اللحوم، والكربوهيدرات المكررة، والسكر، يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي ،مما يؤدي إلى تليف الكبد وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.

7. السرطان

أفاد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون معظم الوجبات السريعة أظهروا زيادة في خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون والمستقيم والجهاز التنفسي.

8. تجاويف الأسنان

السكر والملح الموجود في هذه الأطعمة يغذي البكتيريا الضارة في فمك، والتي تنتج الأحماض التي تكسر مينا الأسنان وتسبب تسوسها.

9. الكساد

أظهرت دراسة أجرتها مجلة الطب النفسي الجزيئي أن تناول الوجبات السريعة يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، فإن تناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة قد يجعلك أقل نشاطًا.

10. مشاكل الجلد

أظهرت دراسات سابقة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من منتجات الألبان قد تترافق مع زيادة خطر الإصابة بحب الشباب وعدة مشاكل جلدية أخرى. وفقا لموقع fortishealthcare.

الوجبات السريعة من خلف إنتشار مرض الكبد الدهني غير الكحولي

تشير إحصاءات الصحة العالمية إلى أن مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحوليات، في ارتفاع بشكل غير مسبوق في العالم، والسبب هو نظام الحياة المتسارع والوجبات المشبعة بالدهون إضافة إلى السمنة.

ووفق الباحثين، فإن تناول ما لا يقل عن 20 في المئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من الوجبات السريعة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني مما يصيبه بالفشل وهي حالة تهدد حياة الإنسان وقد تؤدي في الحالات الشديدة لتشمع وسرطان الكبد.

ويرى الباحثون أن الخيارات الصحية يمكن أن تقي الناس من هذا المرض، وهي متوفرة في كل مكان وغير مكلفة وسهلة التحضير، كما يؤكدون على أهمية قراءة الملصقات ومراقبة السعرات، خاصة أن هذه المشكلة الصحية باتت اليوم تهدد أشخاصا في أعمار صغيرة.

وفي هذا الصدد، قال استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الدكتور أحمد نجيب جزار، وفق “سكاي نيوز عربية”… إن الكبد الدهني هو عبارة عن انتشار خلايا دهنية بالكبد، وقد يؤدي إلى فشل الكبد (تشمع الكبد). ومن أسباب فشله الوجبات الدهنية السريعة، التي تقود إلى زيادة انتشار الشحوم في الكبد، كما أن أغلب أعراض فشل الكبد صامتة (أي أنها لا تظهر). وفقا لموقع elitihad.ae.

تجنب ما يضر بصحتك

الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة

هذه الأنواع يصعب هضمها مثل البيتزا والهامبرغر لذلك من الأفضل تجنبها لأنها تؤثر على عملية الهضم وتسد مسام الجلد بالزيت الزائد.

أطعمة الشوارع

درجات الحرارة المرتفعة مثالية للبكتيريا، مما يجعل الطعام غير صحي في الشوارع. وفقا لموقع apollopharmacy.in.

نصائح للتوقف عن تناول كميات من الوجبات السريعة

1. طهي المزيد من الوجبات في المنزل

وجدت دراسات متعددة أن الأشخاص الذين يطبخون أكثر يتمتعون بنظام غذائي أفضل جودة، بما في ذلك تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات وتقليل استهلاك الوجبات السريعة، فضلاً عن انخفاض معدلات السمنة مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون الطعام خارج المنزل بشكل متكرر و إنفاق أموال أقل على الطعام.

2. تناول المزيد من البروتين

تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول البروتين هو وسيلة فعالة للتقليل من تناول الوجبات الخفيفة مما قد يساعد على التقليل من الرغبة الشديدة في تناول هذه الوجبات.

3. زود جسمك بالوقود بانتظام

بعض الأبحاث تظهر أن تخطي الوجبات وحرمان الجسم من بعض الأطعمة يمكن أن يزيد الرغبة الشديدة في تناول الطعام

لذلك يجب اتباع خطة وجبات غنية بالعناصر الغذائية.

4. وضع خطة

تعلم المزيد حول كيفية تأثير بعض الأطعمة على جسمك ومستويات الجوع ووضع خطة أكل أكثر صحة.

5. احصل على قسط كافٍ من النوم

حرمان جسمك من النوم الجيد يمكن أن يؤثر سلبًا على اختياراتك الغذائية ويزيد من رغبتك في تناول الوجبات السريعة.

6. إدارة الإجهاد

تشير الدراسات إلى أن التوتر المزمن يعزز بشكل عام زيادة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة.لذلك عليك بممارسة التأمل والتمارين الرياضية وقضاء المزيد من الوقت في الخارج لتقليل التوتر. وفقا لموقع health.com.