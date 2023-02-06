10 آلاف تاجر أجنبي من 90 دولة في الجزائر

تقليص عدد شركات الاستيراد بـ 23906

أحصت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، خلال السنة الفارطة، أكثر من 400 ألف عملية تسجيل في السجل التجاري عبر 58 ولاية، حسب الحصيلة السنوية (2022) للتسجيلات.

وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها “وأج” من طرف المديرية العامة للمركز، تم في الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 2022، تسجيل 437.286 عملية تسجيل في السجل التجاري، تتوزع على 373.791 شخص طبيعي و63.495 شخص معنوي.

ومن بين التسجيلات، تم إحصاء 171.228 عملية قيد (إنشاء مؤسسات جديدة)، 137.811 عملية تعديل، 128.239 عملية شطب (توقف عن النشاط)، إلى جانب 8 عمليات إعادة القيد. وعرفت عمليات التسجيل ارتفاعا بـ49.650 تسجيل، مقارنة بسنة 2021، بنسبة زيادة بلغت 12.81 بالمائة، حسب نفس المصدر.

كما قدر المركز الوطني للسجل التجاري إجمالي عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية ديسمبر 2022 بـ2 مليون و227 ألف و814 مؤسسة رئيسية وثانوية، منها 2.001.439 أشخاص طبيعيون و226.375 أشخاص معنويون.

كما أحصى المركز 1.603.572 مؤسسة حائزة السجل التجاري الإلكتروني، أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التجار المسجلين، منها 1.426.780 أشخاص طبيعيون و176.792 أشخاص معنويون.

وفي مجال تطبيق المرسوم التنفيذي 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، فقد تم تقليص عدد السجلات التجارية المسجلة في السجل التجاري والناشطة في القطاع من 37.851 شركة إلى 13.945 شركة إلى غاية 31 ديسمبر 2022، حسب الحصيلة.

وبخصوص التجار المتنقلين (أشخاص طبيعيون) سجل المركز، في قطاع التوزيع بالتجزئة، 150.177 مسجل في مجال التجارة المتنقلة و14.126 مسجل في نشاط الخدمات المتنقلة، أما فيما يخص الأنشطة المتنقلة الجديدة (المدونة في 2021)، فيقدر عدد التجار المسجلين بها 14.594 تاجر.

ويتطلب هذا النشاط من التاجر الحصول على وصل إيداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه لنسخة من البطاقة الرمادية للعربة المستعملة في النشاط أو ترخيص من رئيس البلدية المعنية بالنشاط.

وبالنسبة للتجار الأجانب والشركات المسجلين في السجل التجاري، أحصى المركز عددا إجماليا من التجار الأجانب الحائزين على سجل تجاري على المستوى الوطني يقدر بـ10.288 تاجر من أكثر من 90 دولة، منهم 2596 شخص طبيعي و7692 شخص معنوي.

وبالنسبة للأشخاص المعنويين، تعد الجنسية التركية الأكثر انتشارا بنسبة 13.95 بالمائة، تليها الفرنسية بـ13 بالمائة والصينية بـ11.91 بالمائة والسورية بـ10.82 بالمائة، فيما تتقدم الجنسية السورية قائمة الأشخاص الطبيعيين بنسبة 30.89 بالمائة تليها التونسية بـ24.85 بالمائة.