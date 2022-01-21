10  آلاف شكوى ضد المضاربة والأسعار وتغول الإدارة

منظمة المستهلكين تنتقد عدم تعاون المؤسسات الرسمية

أكدت المنظمة الجزائرية للمستهلكين استقبالها أزيد من 10 آلاف شكوى عبر تطبيق “أشكي” للمواطنين من داخل وخارج الوطن، ينتقدون مختلف الخروقات الإدارية والتجارية والخدماتية، وهو رقم يعبر حسب المنظمة عن نجاح التطبيق وتنامي ثقافة التبليغ وسط الجزائريين ضد الفساد الإداري والمالي والتجاري..

وانتقدت المنظمة بشدة عدم تجاوب وتعاون مختلف المؤسسات الرسمية في التكفل بانشغالات المواطنين، خاصة في ظل تنامي عدد الشكاوى التي طالت مختلف القطاعات، خاصة في ظل انتشار المضاربة وارتفاع الأسعار وسوء خدمات الكثير من المؤسسات العمومية.

وفي هذا الإطار، انتقدت المنظمة على وجه الخصوص كلا من وزارة التجارة والخطوط الجوية الجزائرية والجزائرية للمياه وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة التي لم تتجاوب مع المنظمة لحل مشاكل المواطنين بطريقة ودية.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن “هذا التطبيق الذي استثمرت فيه المنظمة وقتا وجهدا ومالا… ستعمل على إنجاحه مهما كان بحول الله، ويبقى التساؤل حول عدم مد يد العون مطروحا‼ فلا مكسب فيه للمنظمة سوى خدمة المستهلك”.