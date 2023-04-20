10 آلاف محبوس شاركوا في مسابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم

المدير العام لإدارة السجون يكشف:

قال المدير العام لإدارة السجون “أسعيد زرب” أن المشاركين في مسابقة تحفيظ وترتيل القرآن الكريم في طبعتها 13، تجاوز 10 آلاف محبوس بمختلف المؤسسات العقابية وهي مناسبة تبرز اهتمام مصالحه بهذه الفئة والتي تظم ايضا الأحداث.

كما أن التظاهرة يضيف المدير العام تساهم بشكل قوي في تعليم القرآن الكريم وحفظه والذي يساهم في تهذيب الروح و تربية النشأ على الاخلاق الحميدة و يبعدهم عن الاجرام .

وابرز مدير عام ادارة السجون خلال اشرافه ليلة اول امس بمؤسسة اعادة التربية و التأهيل بالقليعة على حفل اختتام الطبعة 13 لحفظ و ترتيل القرأن الكريم التي اعتادت المؤسسات العقابية على تنظيمها سنويا بالإضافة الى أنشطة دينية وثقافية بمناسبة شهر رمضان المعظم ، ان أزيد من 10 ألاف محبوس شاركوا في هذه الطبعة بمختلف المؤسسات العقابية عبر الوطن ، مشيرا الى ان مناسبة شهر رمضان تبرز الاهتمام الكبير بهذه الفئة تظم الرجال والنساء،و الاحداث ايضا لما للقرآن الكريم العمود من فضل في تهذيب الروح وزرع الأخلاق الحميدة كما انه ضمانة للابتعاد عن الاجرام ..

وتطرق أيضا المدير العام لإدارة السجون للمجهود الكبير لمصالحه بمعية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى المؤسسات العقابية من خلال انتداب الوزارة ل 375 امام و مدرس للتكفل بالمحبوسين وتعليمهم ديننا الحنيف الوسطي ، و لفت الى ان المديرية العامة تسعى إلى هدف مستقبلي قريب لتثبيت الحفظ عن طريق الاجازة ” مؤكدا أن مصالحه تحدثت في هذا السياق مع الشركاء لأن تكون هناك إجازات للحفظ تثبتها وزارة الشؤون الدينية “و تخصيص تشجيع خاص لهذه الفئة من حفظة القرآن الكريم.

وبخصوص التعليم العام كشف المدير العام عن تسجيل 39 ألف نزيل مسجلا كل سنة في مختلف المستويات من حو الأمية إلى غاية الثالثة ثانوي لاجتياز مختلف الامتحانات السنوية ، مشيرا الى النشاطات العديدة التي يقوم بها المحبوسون في المؤسسات العقابية سواء تعلق الامر بالتعليم أوحفظ القرآن والترتيل والأحاديث النبوية و التكوين افي مختلف المهن فضلاعن مختلف البرامج الرياضية والترفيهية مما يساهم في اعادة اندماجه في المجتمع.

وعن العفو الرئاسي الذي اقره رئيس ال جمهورية ، قال المدير العام لإدارة السجون أن الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم أصدر عدة مراسيم عفو لعدة فئات مختلفة في إطار التكفل بهذه الفئة ومنحهم فرص أخرى للإصلاح و كذلك في اطار التضامن الاجتماعي وإدخال السرور على المحبوسين وأهاليهم ،قال المديرالعام أن آخر الإجراءات المتعلقة بالعفو التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة المحبوسين منتظرة في الساعات القليلة القادمة.