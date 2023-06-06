10 آلاف مليار للولايات المتضررة من الفيضانات والسيول الأخيرة

أكد وقوف الدولة إلى جانب المتضررين.. وزير الداخلية

رصدت الدولة غلافا ماليا قدر بـ 10 ألاف مليار لفائدة الولايات المتضررة جراء الفيضانات والسيول الأخيرة التي شهدتها عديد ولايات الوطن، بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، والتي تسبب في عدة خسائر مادية وبشرية، استدعت تضافر جهود السلطات العليا للبلاد والمسئولين في مختلف القطاعات من أجل احتواء الوضعية ودعم المتضررين للتقليل من حجم الأضرار والخسائر خاصة المادية، والتي مست عدة بنايات ومساكن، إلى جانب الحقول والمحلات.

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “ابراهيم مراد” وخلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو رفقة وزيرة التضامن الوطني “كوثر كريكو” مساء الإثنين، من أجل تقديم تعازيه باسم رئيس الجمهورية لعائلة الضحية “عمام أرزقي” البالغ من العمر 51 سنة، والذي لقي حتفه يوم السبت الفارط “بالقلطة سيدي سعيد” قرب أفلو بولاية الأغواط بعدما جرفت السيول سيارته جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الولاية، صرح أن الدولة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل مساندة ودعم المتضررين في محنتهم، وهذا بعدما تسببت التقلبات الجوية في عدة خسائر بشرية ومادية.

وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى أن السلطات العليا للبلاد سارعت منذ الساعات الأولى لوقوع هذه الفيضانات والسيول إلى تشكيل خلية مراقبة على مستوى الوزارة وهذا من أجل متابعة الأوضاع عن قرب وإحصاء حجم الخسائر، كما شكلت خلايا متابعة ومراقبة على مستوى مختلف الولايات خاصة الولايات المتضررة “تيبازة، سكيكدة”، حيث تم إجلاء عدة عائلات إلى مأوى وأماكن أخرى بعدما تضررت سكناتهم من الأمطار الغزيرة، وقد أعطيت التعليمات في إعادة إسكانها في ظرف 48 ساعة بالنسبة للعائلة المتضررة في تيبازة، في حين تم إجلاء 62 عائلة في سكيكدة إلى مأوى آمن يتوفر على كل الظروف إلى غاية إعادة تهيئة وبناء سكناتهم في أقرب الآجال، وقد اتخذت كافة الإجراءات لذلك حسب ما أكده وزير الداخلية خلال تصريحاته.