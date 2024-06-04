10 أحزاب بالإجماع: الرئيس تبون وفّى بكل التعهدات

دعت إلى التوافق على مرشح يضمن الاستقرار المؤسساتي

أكد ممثلو عشرة أحزاب سياسية، في ندوة نظمت الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على “ضرورة التوافق على مرشح لرئاسيات السابع سبتمبر القادم”، قادر على حماية القرارات السيادية للبلاد وتعزيز الاستقرار المؤسساتي.

وفي البيان الختامي الذي توج أشغال “ندوة القوى السياسية لإنجاح الاستحقاق الرئاسي”، المنعقدة بمقر حزب حركة البناء الوطني، اعتبرت الأحزاب العشرة المشاركة أنه، من “الضروري والحتمي التوافق على مرشح المرحلة المقبلة، الذي يقود سفينة الجزائر الجديدة، المستقرة، والذي يستوفي في برنامجه وكفاءته مجموعة من المواصفات” أهمها “حماية القرار الوطني السيادي، وتعزيز الاستقرار المؤسساتي” وكذا “تعزيز الديمقراطية التشاركية، تثبيت المكتسبات الاجتماعية، تعزيز الإنجازات الاقتصادية، استكمال مسار مكافحة الفساد والدفاع عن القضايا العادلة”.

وشارك في هذه الندوة الوطنية، بالإضافة إلى حزب حركة البناء الوطني، حزب الفجر الجديد، جبهة الجزائر الجديدة، حزب الكرامة، حركة الوفاق الوطني، حزب الحرية والعدالة، حزب الوسيط السياسي، الحزب الأخضر للتنمية، حزب التجديد الجزائري، واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية.

وخلصت الأحزاب، بعد تقييمها للإنجازات المحققة في العهدة الحالية، إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “قد وفى بكل التزاماته وتعهداته، رغم التحديات على غرار جائحة كورونا وتقلبات أسعار الأسواق العالمية”.

واعتبرت هذه التشكيلات السياسية في البيان الختامي للندوة أن “الفرصة سانحة لإعطاء الوقت الكافي لتحقيق أهداف أخرى وطموحات مشروعة تؤدي إلى استكمال الهيكلة الوطنية للمشاريع التي من شأنها إرساء دعائم جزائرية جديدة تحقق النهضة بجميع أبنائها دون إقصاء”.