10 أساليب تساعد طفلك على تجاوز الإخفاق في الفصل الأول

تجاوز الإخفاق في الفصل الأول من الدراسة أمر لا يخص التلاميذ وحسب، بل هي مهمة يجب أن يساهم فيها الأولياء عندما يمتلكون الأساليب الصحيحة التي تقود إلى النجاح.

وتعتبر الأساليب التي يراعى فيها الجانب النفسي للتلميذ، أمرا في غاية الأهمية لاستعادة الطفل ثقته بنفسه.

وهذا، حتى يقتنع أن الإخفاق يتصل بظروف معينة يجب تلافيها لتحقيق نتائج أفضل. ومن بين الأساليب التي يقترحها خبراء التربية والتعليم:

ساعديه على التعبير عن نفسه

الخطوة الأولى لمساعدة ابنك على التغلب على الصدمة هي تشجيعه على التعبير عن نفسه.

هذا يخلق مساحة مريحة له حتى يشعر بالأمان والهدوء.

التعبير بالرسم

إذا كان ابنك صغيرا، فالرسم أداة جيدة للتعبير عن عالمه الداخلي.

سيكون من المهم للطفل ألا يعبر فقط عما يشعر به، ولكن أيضا ما مر به من خلال الصدمة.

استخدام التعزيز

عند مساعدة الطفل في التغلب على صدمة الإخفاق في الفصل الأول، من المهم أن يشعر في تلك اللحظة، بأنه محبوب ومقدر.

فبعد المواقف المؤلمة، يميل احترام الذات إلى الانخفاض بشكل كبير، وفق ما نشره موقع nospensees

معالجة أوجه القصور

شجعي طفلك على معالجة أوجه القصور لديه والسماح لنفسه بتجنبها في الفصل الثاني.

التعلم من الإخفاق

اسألي طفلك عما تعلمه من إخفاقاته في الفصل الأول، وكيف يمكن التعامل مع نفسه إذا تعرض للفشل مرة أخرى، وفقا لموقع insights.

مبدأ السبب والنتيجة

علمي طفلك مبدأ السبب والنتيجة حتى يشعر بقدر من المسؤولية تجاه دوره في الإخفاق.

هذ يساعده في تحقيق نتائج جيدة في الفصل الأول من الدراسة، بحسب موقع glentreeacademy.

الاستراحة بين فترة وأخرى

عندما يحاول الطفل حل مسألة في الرياضيات مثلا فلا يوفق، يشعر بالإحباط فيحاول مرة أخرى ولا يوفق فيزداد الإحباط عنده، والصواب أنه يستريح قليلا ويلعب لعبة يحبها ثم يرجع مرة أخرى لحل المسألة، سيلاحظ أن نفسيته أفضل بعد الاستراحة.

التحفيز ضروري

عندما لا يتلقى التلميذ تحفيزا يعتقد أن نجاحه لا يهم، لذلك الأمر متروك للمعلمين والاولياءلتحفيز التلاميذ على تحقيق نتائج أفضل في الفصل الثاني والثالث، وفق موقع insights.

تدريب الطفل في المنزل

احرصي على تدريب طفلك في المنزل على الأشياء المتأخر فيها، كالكتابة أو القراءة أو الحساب، والاستعانة ببعض المهارات اليدوية لتحسين أدائه الحركي.

استخدام الصور

استخدمي الصور دائما في شرح المواد الدراسية المختلفة لطفلك، لأنها تساعده على الاستيعاب بشكل جيد، وأعطيه الفرصة ليتحدث عن الصعوبات التي واجهته في المدرسة، وفقا لموقع supermama.