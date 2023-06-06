10 أسباب تجعلك تشعر بالجوع الدائم

إذا كنت تشعر بالجوع الدائم، فقد يكون ذلك علامة على عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو عدم تناول كمية كافية من البروتين، وغيرها من الأسباب.

وغالبا ما يتسبب الطلب المستمر على الاكل، في ظل الشعور الدائم بالجوع، إلى الفشل في الوصول إلى الوزن المثالي، والتسبب في اكتساب وزن زائد.

فما هي أسباب الشعور المستمر بالجوع؟

عدم تناول ما يكفي من البروتين

يحتوي البروتين على خصائص تقلل الجوع قد تساعدك تلقائيا على استهلاك سعرات حرارية أقل خلال اليوم.

إنه يعمل عن طريق زيادة إنتاج الهرمونات التي تشير إلى الشبع وتقليل مستويات الهرمونات التي تحفز الجوع.

عدم أخذ قسط كاف من النوم

النوم الكافي هو عامل في التحكم في الشهية، حيث يساعد على تنظيم هرمون “الجريلين”، الهرمون المحفز للشهية.

وتؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستويات هرمون الجريلين، وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بالجوع عندما لا تأخذ قسطا كاف من النوم.

تناول الكثير من الكربوهيدرات

نظرا لأن الكربوهيدرات المكررة تفتقر إلى الألياف، فإن جسمك يهضمها بسرعة كبيرة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلك تشعر بالجوع بشكل متكرر.

بالإضافةإلى ذلك، يؤدي تناول الكربوهيدرات المكررة إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، يؤدي هذا إلى زيادة مستويات الأنسولين.

تناول الأكل بسرعة

أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات بسرعة، لديهم شهية أكبر ويميلون إلى الإفراط في تناول الطعام، مقارنة بالأكل البطيء.

ونتيجة لذلك، يصبح هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسمنة أو الوزن الزائد.

تشتت الذهن

تناول الأكل بذهن متشتت، يرتبط بزيادة الشهية وزيادة تناول السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

السبب الرئيسي لذلك، هو أن الأكل بذهن مشتت، يقلل من وعيك بالمقدار الذي تستهلكه،ويمنعك من التعرف على إشارات امتلاء جسمك بكفاءة كما لو كنت غير مشتت، وفق موقع healthline.

مرض السكري

عندما تكون مصابا بداء السكري، لا يصل الجلوكوز إلى خلاياك،لذلك يطلب منك جسمك أن تأكل المزيد من الطعام.

الإصابة بالإجهاد

عندما تكون قلقا أو متوترا، يطلق جسمك هرمونا يسمى الكورتيزول،وهو ما يزيد من شعورك بالجوع.

والكثير من الأشخاص المتوترين، يتوقون أيضا إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون أو كليهما.

تناول بعض الأدوية

قد تجعلك بعض الأدوية ترغب في تناول الطعام أكثر من المعتاد، منها مضادات الهيستامين، التي تعالج الحساسية وكذلك مضادات الاكتئاب.

إذا زاد وزنك منذ أن بدأت في تناول الدواء، فقد يجعلك الدواء تشعر بالجوع.

الحمل

تكتسب معظم الحوامل ما بين 4 و6 أرطال خلال الأشهر الثلاثة الأولى، هذه هي طريقة الجسم للتأكد من أن الطفل يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية لينمو، بحسب ما نشره موقع webmd.

نظام غذائي صارم

غالبا ما يشعر الناس بالجوع الدائم بعد اتباعهم نظاما غذائيا قاسيا لبعض الوقت، هذه هي طريقة الجسم في إعادة تغذية نفسه، بحسب موقع medicinenet.