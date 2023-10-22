10 أسباب جعلت جيش الاحتلال يتأخر في اجتياح غزة بريا

على عكس ما كان متوقعا، تأخر جيش الاحتلال الإسرائيلي في اجتياح غزة بريا بعد عملية “طوفان الأقصى”، بينما كان الهجوم وشيكا ومخططا له أن يكون قاسيا.

فبعد أيام من احتشاد قوات جيش الاحتلال على حدود غزة الجريحة، أثيرت أسئلة حول سبب تأخير الحرب البرية، ولم توضح القيادة السياسية في تل أبيب السبب.

من جهتهم، توقع الخبراء العسكريون الأسباب الكامنة وراء تأخر الهجوم على غزة بريا لاجتثاث حركة حماس من جذورها، مثلما يتخيل الكيان الصهيوني.

الهجوم يستغرق وقتا

من الصعب على الجيش الذي تعرض لهزيمة تكتيكية وتعرضت خططه للخطر أن يتحرك على الفور.

ولكي يكون جيش الاحتلال مستعدا للهجوم، يحتاج إلى التخطيط والتجهيز والانتشار والإمداد، وهذا يستغرق بعض الوقت.

تأمين المعدات العسكرية

تزعم الشائعات إلى أن مستودعات الاحتلال الإسرائيلي ليست ممتلئة بالقدر الذي يريده القادة اللوجستيون.

وبالتالي، فإن هذا الهدوء مفيد في الإسراع في الحصول على المعدات العسكرية الحيوية، بحسب موقع “الجزيرة”.

الخوف من حزب الله

كشف خبراء حرب لصحيفة عبرية أن القلق المتزايد هو أن حزب الله يتدخل.

وأضاف الخبراء أن حزب الله يمكن أن ينتظر حتى ينتشر جيش الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع في غزة لبدء مواجهة شاملة في الشمال.

عدم التهور

يعترف جيش العدو والسياسيون بأنهم لم يواجهوا وضعا مماثلا منذ عقود، وأن التهور، والاستسلام لرغبة الجمهور في الانتقام السريع، يمكن أن يؤدي إلى خطأ فادح.

الضغط الأمريكي

الضغط الأمريكي لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، والمخاوف بشأن سلامة الرهائن الإسرائيليين في غزة عند الاجتياح البري، وفقا لموقع militaryview.

الخوف على الجنود من الكمائن

حذّر عسكريون من أن اجتياح غزة بريا سيزيد من عدد الضحايا، وسيجعل الجنود الصهاينة يموتون في الكمائن.

الطقس الغائم

قالت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم تأخير الغزو البري لغزة في نهاية الأسبوع بسبب الطقس الغائم.

مضيفة أن هذا الأمر كان من شأنه أن يصعّب على الطيارين ومشغلي الطائرات بدون طيار توفير غطاء جوي للقوات البرية.

فقدان التفوق

حذّر الخبراء من أن إسرائيل ستفقد تفوقها في القوة النارية وستضطر إلى الاشتباك مع حماس في قتال متلاحم إذا شنت هجوما بريا.

استخدام الرهائن

يقول محللون عسكريون إسرائيليون إنهم يخشون أن تستخدم حماس الرهائن كدروع بشرية، مما يخلق معضلة أخلاقية وعملياتية لجيش الاحتلال، وفق ما نشره موقع ndtv.

الاستعداد الجيد

الاستجابة للضغوط الأمريكية لكي تستعد تل أبيب بشكل أفضل للحياة بعد حماس، ولكي تكون أكثر وضوحاً بشأن خططها فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة، بحسب موقع itv.