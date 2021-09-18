10 أشهر مهلة لمناقشة الدكتوراه للطلبة الممنوحين في الخارج

الوزارة تطالب بتسوية وضعيتهم

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهلة 10أشهر للطلبة الممنوحين بالخارج من أجل مناقشة أطروحة الدكتوراه وتسوية وضعيتهم مع إيداع الوثائق الثبوتية في الجامعات لتحويلها للوصاية.

راسل مدير التعاون والتبادل الجامعي بالنيابة سعيداني أرزقي رؤساء الندوات الجهوية قبيل انطلاق الموسم الجامعي من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الطلبة المتأخرين، وإعلامهم بأجل 10 أشهر كأقصى حد لإيداع أطروحة الدكتوراه أمام المجالس العلمية للجامعات المنتمين لها.

وجاء في المراسلة رقم 990 بأن المدة المسموح بها لمناقشة أطروحة الدكتوراه بعد الانتهاء من مدة التكوين الإقامي في الخارج هي 10 أشهر، وتحتسب ابتداء من نهاية المدة الفعلية للمنحة أو التمديد في حال وجد.

وبناء عليه طلبت الوزارة من كل طالب تحصل على المنحة سواء تعذر عليه استكمال مدة المنحة أو مدة التمديد التقرب من مؤسسته الأصلية لإعلامها بوضعيته وإيداع الوثائق الثبوتية ليتم تحويلها إلى مصالح وزارة التعليم العالي.

وتأتي هذه المراسلة، أياما بعد البيان الذي أصدرته الوزارة بخصوص وضعية الطلبة الممنوحين بالمملكة المتحدة والذين رفضوا الدخول للجزائر وأخلوا بالتزاماتهم التعاقدية رغم الأموال الطائلة التي صرفتها الوزارة من أجل تكوينهم واستنفادهم للمدة المحددة.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة منذ أيام عن تجميد التربصات الخاصة بالطلبة الممنوحين في فترة “الكوفيد” والذين تعذر عليهم السفر بسبب غلق المجال الجوي لأساب تتعلق بالتمويل.