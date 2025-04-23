10 أشياء عليك القيام بها قبل الاستقالة من وظيفتك

إذا كنت تستعد لترك وظيفتك، فمن المرجح أن يكون تركيزك منصبا على رسالة الاستقالة نفسها، ولكن قبل اتخاذ هذا الاجراء، هناك خطوات يجب القيام بها.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة Office Team، فإن 66 بالمائة من الموظفين يسعون للاستقالة بسبب عدم الشعور بالتقدير.

ويرتفع هذا الرقم بشكل أكبر بين الموظفين الأصغر سنا، حيث أفاد ما يقرب من 8 من كل 10 من جيل الألفية في الدراسة نفسها أنهم سيبحثون عن فرص عمل جديدة إذا لم يشعروا بتقدير مجهوداتهم من طرف زملائهم أو قادتهم، وفقا لموقع workstars.

معادلة الاستقالة

تشير شركة PwC إلى أن الموظفين الذين يصفون أنفسهم بأنهم “على استعداد كبير أو محتمل جدا للبحث عن وظيفة أخرى” يشتركون في 5عوامل، وهذه العوامل مجتمعة تُشكل معادلة الاستقالة:

ـ إيجاد وظيفة مُرضية.

ـ الشعور بمكافأة مالية عادلة.

ـ الشعور باهتمام فريقهم بهم.

ـ الشعور بأن مديرهم يستمع إليهم، بحسب موقع weforum.

متى يجب التفكير في الاستقالة؟

-عدم احترام أو تقدير رئيسك أو زملائك.

-عندما تكون تحت المراقبة والمتابعة المُستمرة، قد يكون من الصعب عليك الشعور بأنك قادر على أداء عملك بفعالية، بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الإدارة المُفرطة إلى الشعور بالعجز والإحباط.

– الشعور الدائم بالتوتر وعدم السعادة.

– ليس هناك أي مجال للنمو أو التحسن.

– عدم تقاضي أجرا مناسبا.

– لا تملك الموارد اللازمة لأداء عملك بكفاءة.

-إذا وجدت نفسك تواجه صعوبة في التركيز أو تنفصل عن مشاريعك، فقد يكون ذلك علامة على وجود خلل ما، بحسب موقع psychologytoday.

الاستعداد الجيد

تأكد، قبل الاستقالة، من أنك مستعد تماما للمغادرة في ذلك اليوم (أو تلك اللحظة) إذا قرروا عدم رغبتك في البقاء (وهو أمر شائع في بعض الوظائف والمجالات).

أخذ نسخ من تقييمات الآداء

عند إجراء مقابلات عمل مستقبلية، قد يكون من المفيد عرض نماذج من أعمالك أو حتى ذكر تقييم أداء ممتاز.

تأكد بالطبع من عدم انتهاكك لأي سياسات خاصة بمكان العمل من خلال القيام بذلك، راجع دليل الموظف الخاص بك وأي اتفاقيات سرية وقّعتها.

احتفظ بمعلومات الاتصال

احتفظ بمعلومات الاتصال بأي شخص ترغب في البقاء على اتصال معه،بما في ذلك الموردين وشركاء العمل والزملاء.

نظّف بريدك الإلكتروني

قد تظن أن بريدك الإلكتروني سيختفي بعد مغادرتك، لكن العديد من الشركات تُؤرشفه ليسهل البحث عنه في حال احتاجه أحدٌ في المستقبل.

بعض الشركات، وخاصةالصغيرة منها، تنقل جميع ملفات بريدك الإلكتروني إلى مديرك أو زميلك الذي يرث مشاريعك.

إذا كنت لا تريد أن يجدوا رسائلك التي تشكو فيها من مديرك أو رسائلك فاحذفها قبل مغادرتك.

حذف ملفاتك الشخصية من جهاز الكمبيوتر

إذا كان هناك أي احتمال أن تطلب منك شركتك المغادرة فورا، فمن الضروري القيام بحذف ملفاتك الشخصية من جهاز الحاسوب حتى لا يطلع عليها أحد.

وللعلم، فإن تخزين أغراضك الشخصية على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل فكرة سيئة عموما، فأنت بذلك تُخاطر برؤية الآخرين لها، وقد تُكتشف قانونيا في حال تورط شركتك في دعوى قضائية.

تحقق من سياسات صاحب العمل

ستحتاج إلى معرفة مدة تغطية تأمينك الصحيحتى تتمكن من التخطيط وفقا لذلك، إذا كنت بحاجة إلى أي تأمين مؤقت لفترة ستكون فيها مشمولًا بالتغطية، يجب عليك أيضا التحقق مما إذا كان صاحب العمل يدفع إجازاتك المتراكمة.

حمّل كشوف رواتبك

إذا كانت كشوف رواتبك محفوظة في نظام إلكتروني، فستفقد الوصول إليها بمجرد فقدانها، ولن تتمكن من الوصول إليها بعد تركك العمل، فتأكد من تنزيل أي بيانات قد تحتاجها مستقبلا لإثبات دخلك.

خطط لما ستكتبه في استقالتك

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة، ستكون مستعدا للاستقالة، حدّد رسالتك مسبقا،وما مدى رغبتك في شرح أسباب قرارك، إن وُجد، ومدة الإشعار المُخطط له، وكيف ستتعامل مع عرض مُضاد إذا قدّمه لك مديرك، وفق موقع thecut.