10 أشياء يجب مراعاتها قبل شراء سيارة مستعملة

البحث عن سيارة مستعملة ليس بالأمر السهل بالنظر إلى حجم الأضرار التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها، لذلك يجب مراعاة عدة أشياء قبل شرائها.

ومن بين هذه الأشياء:

حدّد ماذا تريد

أول شيء يجب عليك فعله هو تحديد ما الذي تريده في سيارتك المستعملة المستقبلية من أجل بدء عملية البحث عنها.

من أجل ذلك، قم بالتركيز على السنة، والطراز، وقيمة السيارة، ومدى موثوقيتها، وما هي المشكلات الشائعة، وتكلفة الصيانة.

فحص السيارة

يجب أن يقوم ميكانيكي بفحص السيارة للعثور على المشكلات المحتملة، مثل التسريبات، وتحديد ما إذا كانت السيارة قد تعرضت لحادث لم يتم الإبلاغ عنه.

الاستعداد للتفاوض

عند التفاوض على سعر سيارة مستعملة، فإن أقوى أداة لديك هي المعرفة، ويشمل ذلك معرفة عدد المالكين السابقين وحادث السيارة.

الاستعانة بصديق

من المهم الاستعانة بصديق لديه خبرة في السيارات المستعملة، حيث يمكنه الكشف عن العيوب الخفية.

البحث عن الصدأ وتسرب السوائل

الصدأ على السيارة يشير إلى انهيار المعدن، مع مرور الوقت، يمكن أن يأكل الصدأ من خلال الباب وألواح الأرضية والجسم والإطار والهيكل.

كما يجب التحقق من وجود تسرب للسوائل أسفل السيارة، وفقا لموقعrawhide.

فحص نظام العادم

البقع السوداء أو الأوساخ الدهنية الموجودة على العادم هي علامات حمراء كبيرة.

إذا كان البخار الأبيض يأتي من العادم، فمن الممكن أن يكون هناك حشية رأس منتفخة أو أن الزيت يحترق.

فحص إطار السيارة

سيؤدي فحص الإطار إلى الكشف عما إذا كانت السيارة قد تعرضت لحادث أم لا، وهو أحد أهم العناصر في القائمة المرجعية لشراء سيارة مستعملة.

يمكن أن يؤدي الإطار التالف، إذا لم يتم إصلاحه بشكل صحيح، إلى تقليل قدرة السيارة على حماية السائق في حالة وقوع حادث.

فحص الزجاج

ابحث عن رقائق أو شقوق في الزجاج، قد لا تبدو شريحة الزجاج الأمامي الصغيرة مشكلة كبيرة، ولكنها قد تنتشر وتتسبب في ضعف الرؤية أو تحطمها في حادث.

ماذا يوجد تحت الغطاء؟

افحص أسفل الغطاء بحثا عن الصدأ أو الخدوش أو الأضرار المرئية.

المقارنة بين السيارات

أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه أي شخص هو شراء سيارة من الوهلة الأولى دون معاينة ما لدى تجار السيارات الآخرين.

لذلك من المهم جدا معرفة المركبات الأخرى المتوفرة في السوق، بحسب موقع autolist.