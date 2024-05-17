10 أطعمة ومشروبات تسبب الشيخوخة المبكرة 

تؤثر بعض الأطعمة والمشروبات على البشرة والصحة العامة، مما يسبب الشيخوخة ويسرّع قدومها، وقد يساعد الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن في الحفاظ على الشباب.

وتسبب الأطعمة المقلية في درجات حرارة عالية تلفا خلويا للجلد لأنها تطلق الجذور الحرة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأكل والمشروبات، سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.

الخبز الأبيض

تؤدي الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض، إلى تكوين منتجات نهائية متقدمة من السكر، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتسريع عملية الشيخوخة عن طريق التسبب في التهابات في الجسم.

الأطعمة المقلية

يؤدي تناول الأطعمة المقلية في درجات حرارة عالية إلى إطلاق الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وإضعاف مرونة الجلد.

كما أن هذه الأطعمة تؤثر على قدرة الجسم على إزالة السموم، مما قد يؤدي إلى تفاقم تلف الجلد والانتفاخ والتجاعيد وحب الشباب.

المشروبات الغازية

كلما زاد استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، زادت سرعة شيخوخة الخلايا في الأنسجة.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل النقانق، ضارة للبشرة لأنها تحتوي على الكبريتيت والدهون المشبعة والصوديوم.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد وتسبب الالتهاب، مما يؤدي إلى تحلل الكولاجين في هذه العملية.

الأطعمة المالحة

الاستهلاك المنتظم للأطعمة المالحة يمكن أن يسبب فقدان الماء من الجلد، مما يؤدي إلى شيخوخة الجلد بشكل أسرع.

الأكل الحار

تناول الطعام الحار يمكن أن يجعل بشرتك تبدو حمراء ومبقعة، لأن الحرارة الناتجة عن التوابل تزيد من الالتهاب الذي يمكن أن يسبب تفجر حب الشباب وتسريع عملية الشيخوخة.

الأطعمة السكرية

يسبب السكر المكرر الالتهابات ويدمر الكولاجين والإيلاستين، وكلاهما يحافظ على نضارة البشرة وشبابها.

الدهون المتحولة

غالبا ما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الدهون المتحولة، التي تؤدي إلى تصلب الشرايين والأوعية الدموية أو تضييقها، وهذا يسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد عن طريق تقليل تدفق الدم إلى الجلد.

اللحوم المشوية

تحتوي اللحوم المشوية على الهيدروكربونات المسببة للالتهابات، وتسبب انهيار الكولاجين في الجسم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الشيخوخة المبكرة.

الكافيين

شرب الكثير من القهوة يمكن أن يسبب درجة معينة من الجفاف، مما قد يؤدي إلى جفاف البشرة، لذلك حاول الحد من استهلاك القهوة والتأكد من شرب كوب إضافي من الماء لكل فنجان قهوة، وفقا لموقع medicinenet

لماذا تسبب الأطعمة الشيخوخة؟

يرجع جزء كبير من هذا إلى الأطعمة فائقة المعالجة التي غالبا ما تحتوي على كمية عالية من الزيوت المهدرجة، المليئة بالدهون المتحولة ويمكن أن تعزز الالتهاب المزمن الذي يسرع من انهيار (أو شيخوخة) خلاياك، حسب موقع harvardpilgrim.

ماهي الأطعمة المضادة للشيخوخة؟

هناك بعض الأطعمة الصحية التي يمكنها أن تحافظ على البشرة، منها:

الجوز

الجوز، أو عين الجمل، هو الوجبة الخفيفة المثالية لمكافحة الشيخوخة لأنه يمنح الجسم البروتين وأوميغا 3 في شكل آمن ومريح.

الخضروات

تعتبر الخضروات مصدرا رائعا للعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ليس هذا فحسب، بل إنها تساعدك أيضا على إنقاص الوزن، وترميم خلايا الجسم.

الماء

تحتاج أجسامنا إلى الماء لمحاربة الشيخوخة والأضرار، وإزالة السموم من الجسم، ويعتبر شرب الماء خيارا صحيا أكثر من المشروبات السكرية المليئة بالسعرات الحرارية الفارغة.

الشوكولاتة

حقيقة أن الشوكولاتة لديها خصائص مضادة للشيخوخة، وتُظهر الأبحاث الحديثة أن تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة لديه فوائد صحية للقلب لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة.

التوت

التوت مصدر كبير لمضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى، تناول المزيد من الفراولة والتوت والعليق مهم جدا للمساعدة في مكافحة الشيخوخة وطول العمر.

البطيخ

يعتبر البطيخ والشمام من المصادر السهلة وغير المكلفة للأطعمة المضادة للشيخوخة.

الفصولياء

الفاصوليا هي واحدة من أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة، لأنها تحتوي على البروتين الصحي الخالي من الدهون، وتوفر كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تمنع الضرر الذي تسببه الجذور الحرة، بحسب موقع verywellhealth