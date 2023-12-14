يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل في الرئة في حين يعتقدون أن الأمر يتعلق بنزلات برد أو حساسية لأن علاماتها متشابهة، ولكن الأمر أكبر بكثير.

في الواقع، معظم العلامات التحذيرية متنوعة، ويمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، لذلك يجب البقاء متيقظا لعلاج المشكلة مبكرا.

من خلال هذا المقال، سيعرّفنا الأطباء على 10 أعراض تشير إلى وجود مشاكل في الرئة.

صعوبة في التنفس

صعوبة التنفس تدل على وجود مشكلة في الرئة، ويتميز بنقص الهواء الذي يحتاجه الشخص للتنفس من خلال الفم.

ويمكن أن يحدث صفيرا أيضا عند التنفس ويعتبر هذا العرض سمة من سمات حالات مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة.

السعال

السعال الجاف أو البلغم الذي يستمر لأيام أو حتى أسابيع قد يشير إلى أن الحالة تطورت إلى مشكلة رئوية كبيرة.

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة

عندما يصاب شخص ما بالتهابات الجهاز التنفسي بتكرار معين، فقد يشير ذلك إلى الربو أو التهاب الشعب الهوائية غير المشخّص.

آلام الصدر ومشاكل التنفس والحمى هي ثلاث علامات مهمة قد تشير إلى الإصابة بهذا النوع.

ضيق الصدر

الشعور بأن صدرك ضيق، كما لو كنت ترتدي سترة ضيقة للغاية، علامة تستحق الزيارة الفورية للطبيب، لأنها تشير إلى وجود التهاب في الرئة.

التعب

إذا لم نتنفس بشكل صحيح، فإن الجسم، وخاصة الدماغ، لا يحصل على الأكسجين بشكل جيد، وعندما يحدث ذلك نشعر بالضعف والتعب من أقل مجهود.يجدر بالذكر أن هذا العرض شائع في حالات التهاب الشُعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

حمى والتهاب الغدد الليمفاوية

الحمى هي آلية يقوم بها جسمنا لمحاربة العدوى أو العوامل الأجنبية التي تغزو الجسم، لذا فهي إشارة مهمة تستحق الاستماع إليها.

وبالمثل، يشير التهاب العقد الليمفاوية عادة إلى أن الجهاز المناعي يحارب العوامل الغازية، بحسب موقع sante.toutcomment.

فقدان الوزن

يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي فقدانا واضحا للشهية، والخمول، مما يؤدي إلى فقدان الوزن وهو ما يشير إلى أن هناك مشكلة صحية.

السعال المصحوب بالدم

وهو أحد الأعراض العشرة التي تشير إلى وجود مشاكل في الرئة لا ينبغي تجاهلها أبدا.

أظافر مزرّقة

من أعراض انتفاخ الرئة ظهور اللون الأزرق على الأظافر مع زيادة انحناءهالذلك من المهم الحذر من أي أمراض تنفسية.

ألم في الصدر

يُعد هذا أحد الأعراض الأكثر شيوعا لأمراض الرئة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الانسداد الرئوي.

قد يكون الألم معمما في منطقة الصدر، أو في حالة الانسداد، يتركز أكثر على عظم القص أو أحد جانبيه، مما يسبب أعراضا مثل الإحساس بالحرقان، وفقا لموقع premierhealth.