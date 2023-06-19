10 أعراض جانبية يسببها النوم مع المروحة والمكيّف

يُفضل الكثير من الأشخاص استعمال المروحة والمكيّف للحصول على نوم هادئ، إلا أن ذلك من شأنه أن يسبب أثارا جانبية مضرة بالصحة.

فالنسيم المستمر، قد يسبب لك نوما متقطعا بسبب السعال والعطس، أو قد تستيقظ وأنت تشعر بالتيبس والتقرح.

في هذا المقال، سنستعرض عيوب النوم مع تشغيل المكيّف والمروحة، والتي قد تفاقم لديك بعض الامراض التي كنت تعاني منها.

الصداع والتهاب الحلق

يمكن أن يؤدي تدوير الهواء من المروحة إلى جفاف الفم والأنف والحلق وقد يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز المخاط.

هذه الأعراض من شأنها أن تسبب الصداع أو انسداد الأنف أو التهاب الحلق أو حتى الشخير.

ولتجنب هذه الاعراض، يُنصح بشرب المزيد من الماء واستخدام المرطب جنبا إلى جنب مع المروحة.

الحساسية

يمكن للمراوح توزيع الغبار في الهواء، مما قد يؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص.

تعتبر شفرات المروحة نفسها مصدرا آخر غير مرحب به للغبار، إذا استنشقت هذه المواد المسببة للحساسية، فقد تواجه أعراضا مثل:

سيلان الأنف، أو حكة في الحلق، أو العطس، أو الدموع، أو صعوبات في التنفس، لذلك من المهم تنظيف الشفرات بشكل متكرر للتأكد من خلوها من الغبار.

جفاف العين والجلد

يمكن للهواء المنبعث من مراوح الهواء أن يجفف بشرتك وعينيك، قد يساعدك ترطيب بشرتك واستخدام قطرات العين المهدئة في تجنب هذه الأعراض.

آلام العضلات

قد يتسبب الهواء المركّز في شد عضلاتك أو تقلصها، بهذه الطريقة، يمكن أن تستيقظ وأنت تعاني من آلام في العضلات.

يمكنك المساعدة في تقليل فرص الإصابة بأوجاع العضلات عن طريق توجيه الجهاز بعيدا حتى لا يصيبك الهواء مباشرة، وفقا لموقع healthline.

انتشار الجراثيم

إذا كنت تشارك غرفة نوم مع شخص مصاب بنزلة برد، فإن المروحة ستنفخ بعض الجزيئات الفيروسية في اتجاهك.

بمعنى آخر، يمكن لتيار الهواء أن يحمل دفقا ثابتا من الحشرات في طريقك أثناء النوم، بحسب موقع livestrong.

علاوة على الجوانب السلبية للمروحة، يساعد مكيف الهواء على ظهور هذه الأعراض:

تيبس عضلات الرقبة

عندما تقضي ليلة كاملة مع المكيف، فإن المشكلة الأولى التي ستلاحظها فورا عندما تستيقظ هي أن عضلات رقبتك أصبحت متيبسة.

السبب في ذلك هو قانون بسيط في الفيزياء، عندما يكون الجو حارا يتمدد جسمك عندما يكون الجو باردا، فإنه يتقلص.

وإذا كنت تنام بجانب مكيف الهواء باستمرار، فسوف تزداد صلابة جسمك إلى درجة لا يمكن إلا للطبيب والتدليك تخفيفها.

امتصاص الهواء

تمتص مكيفات الهواء كل الرطوبة في الغرفة، عندما تنام بجوار مكيف، يكون الأمر مشابها للنوم في صحراء جافة، باستثناء أنها ليست بهذه الحرارة.

عندما يجف الهواء، قد يصبح حلقك مؤلما لأنه يستخدم لترطيب الهواء، علاوة على ذلك، تزيد أجهزة التكييف من فرصة إصابتك بالسعال في اليوم التالي.

التأثير على جودة النوم

يسبب صوت المكيف ضوضاء تأثر على جودة النوم، ووفقا لدراسة، حتى مستويات الضوضاء الصغيرة لها تأثير كبير على نومك.

وقال الخبراء أن الأشخاص الذين ينامون في بيئة صاخبة ينامون بشكل أسوأ بكثير حتى عندما لا تكون مستويات الضوضاء عالية وملحوظة، وفقا لموقع mindinsiders.

الربو والحساسية

يمكن أن يؤدي التكييف إلى تفاقم الوضع لدى الأشخاص المصابين بالربو أو الحساسية.

وإذا لم يتم تنظيف المكيف وصيانته بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر المحفزات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الربو والحساسية.

الخمول

الجهاز الذي يجعلك باردا، قد يفعل شيئا سلبيا للغاية، فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يبقون في التكييف لفترات طويلة اشتكوا من الخمول والركود، بحسب موقع doctor.