10 أعراض صحية لا ينبغي للمرأة تجاهلها

تتجاهل الكثير من النساء بعض الأعراض الصحية لأنها تعتقد أنها ستزول بمرور الوقت، لكنها في الحقيقة علامات تحذيرية على وضع خطير.

فيمكن أن يكون الصداع أو السعال المستمرين أو تورم الساق، دليلا على وجود مشكلة صحية خطيرة تستدعي مراجعة الطبيب قبل أن يتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه.

في هذا المقال، يشير الأطباء إلى 10 أعراض صحية تلازم المرأة لوقت طويل، مما يعني أنها إنذار بالخطر:

ألم شديد في الرأس

إذا كنت تعانين من صداع يأتي فجأة ولا يمكن وصفه إلا بأنه أسوأ ألم تعرضت له في حياتك، فهذا الألم هو نتيجة لتضخم الشريان الذي يضغط على دماغك.

إذا تمزق، يمكن أن تصابي بسكتة دماغية، أو ما هو أسوأ من ذلك، لذلك يجب عدم تجاهل الأمر وزيارة الطبيب.

تنميل في اليدين أو القدمين

إذا شعرت بالخدر أو الضعف أو الوخز في يديك أو قدميك، أو فقدت القوة على صعود الدرج مثلا، فقد تكون مصابة بقرص منفتق أو منتفخ في فقراتك مما يضغط على عصبك.

ألم في الساق مع تورمها

إذا لاحظت تورما في الساق مصحوبا بألم في المنطقة، فذلك يشير إلى وجود جلطة دموية في ساقك، وهي حالة خطيرة لأنه إذا انفصلت الجلطة وانتقلت إلى رئتك، فقد تكون قاتلة.

السعال المستمر

السعال المستمر يشير إلى وجود مشكلة صحية،وتشمل التشخيصات المحتملة ما يلي: عدوى، السرطان من نوع ما، ضائقة قلبية، مشاكل الشعب الهوائية أو الرئة، بحسب موقع hellahealth.

تغييرات في الشخصية

لا ينبغي تجاهل الأمر الذي يتعلق بتغييرات تطرأ على الشخصية، مثل صعوبة التركيز والانتباه، تغيرات السلوك، مهارات التفكير الضعيفة.

يمكن أن تكون هذه التغييرات ناجمة عن العديد من المشاكل، مثل العدوى أو الجفاف أو سوء التغذية أو حالات الصحة العقلية أو الأدوية.

ومضات من الضوء

يمكن أن تكون ومضات الضوء في بعض الأحيان علامة على الإصابة بالصداع النصفي، وفي حالات أخرى، يمكن أن تكونعلامة على انفصال الشبكية، وفقا لموقع mayoclinic.

كتل الثدي

إذا لاحظت وجود كتلة في الثدي أو تغير في اللون (بقع أرجوانية أو حمراء)، اطلبي التوجيه الطبي بشأن ذلك.

فقدان الوزن غير المبرر

إذا قمت بإجراء تغييرات في نظامك الغذائي ونمط حياتك، فإن فقدان الوزن أمر طبيعي تماما.

أما إذا كنت تفقدين الوزن دون أن تحاولي ذلك أو بدون سبب واضح، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق، لأنه قد يكون مؤشرا على حالة صحية تستدعي زيارة الطبيب.

تساقط الشعر

هناك العديد من الأسباب لتساقط الشعر، منها الوراثية، والتغيرات الهرمونية، والإجهاد، واضطرابات المناعة الذاتية، وحتى بعض الأدوية.

التعب المزمن

من المحتمل أن تكون أعراض فقر الدم أو خلل في الهرمونات أو عدوى بسيطة، أو ببساطة نقص الفيتامينات أو المعادن،أوربما علامة على نوبة قلبية، حسب ما نشره موقع herologyclass.