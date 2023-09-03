10 ألاف أستاذ جامعي يتسلمون الأحد محاضر التنصيب

شرع، الأحد، نحو 10 ألاف أستاذ جامعي جديد في إمضاء وتسلم محاضر التنصيب عبر مختلف المؤسسات الجامعية حضوريا.

وأكد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبدالجبار داودي للقناة الإذاعية الأولى، أن المعنيين سيلتحقون بمقاعد التدريس في الجامعات بصفة أستاذ مساعد قسم (ب) بين حاملي شهادتي الماجستير والدكتورة الناجحين في مسابقة التوظيف.

وأوضح أن أكثر من 10 ألاف منصب مالي لهذه السنة سيساهم في الرفع من مستوى التكوين خاصة وأن الجامعة الجزائرية تزخر بكفاءات كبيرة من أساتذة وباحثين.

وكشف المتحدث أنه وبدء من الموسم الجامعي الجديد سيتم تغيير تلقين العديد من الدروس التطبيقية إلى اللغة الإنجليزية.

كما أكد عبدالجبار داودي أن عملية توظيف الأساتذة النوعية ستساهم في الرفع من مستوى التأطير ورفع مصاف الأستاذية إلى 75 ألف أستاذ على المستوى الوطني.

وبعد عملية الإمضاء على محاضر التنصيب سيتم التسجيل المباشر للأساتذة الجدد على منصة التكوين في اللغة الإنجليزية لأول مرة في الجزائر.