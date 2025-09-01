10 أندية مهدّدة بِالإقصاء من خوض بطولة القسم الثاني

هدّد اتحاد الكرة الجزائري 10 أندية من أصل 32 فريقا، بِعدم خوض بطولة القسم الثاني للموسم الجديد.

وتنطلق هذه المنافسة في الـ 13 من سبتمبر الحالي، متأخّرة بِسبعة أيّام استنادا إلى التاريخ السابق.

وتتمثّل أسماء هذه الأندية في: شبيبة تقصراين، واتحاد بشار الجديد، واتحاد الحراش، وأمل الأربعاء، وشباب عين تيموشنت، وهلال شلغوم العيد، ونجم التلاغمة، وشباب بني ثور، ومولودية قسنطينة، ونجم الخروب.

وقالت رابطة الكرة لِقسم الهواة إن القرار اتّخذ على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”. وأوضحت السبب “تُعلم الرابطة الوطنية لكرة القدم جميع الأندية، أنه تم تمديد فترة تسجيل اللاعبين إلى غاية 15 سبتمبر 2025 الجاري، حتى يتسنى السماح لجميع الأندية بإكمال التعداد والسماح للاعبين الذين لم يوقعوا في الرابطة المحترفة بالتسجيل، علما أن أنه تم تأجيل انطلاق بطولة الرابطة الثانية إلى يوم الجمعة الثالث عشر سبتمبر 2025 بدلا من يوم الجمعة المقبل السادس سبتمبر”.

وأضافت هيئة الرئيس أحمد خرشي: “يأتي هذا القرار، تبعا لإجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد يوم الأحد 31 أوت 2025، علما أن المشاركة في البطولات يكون بعد تسوية لحقوق الانخراط للموسم الرياضي الجديد 2026/2025، ولا يأخذ بعين الاعتبار إلا التعهدات التي تأتي من هيئات التزمت بتعهداتها السابقة”.

وحدّد اتحاد الكرة الجزائري تاريخ الـ 15 من سبتمبر الحالي، كآخر أجل أمام هذه الأندية.