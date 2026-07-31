10 إقامات جامعية جديدة تتسع لـ17 ألف سرير

بهدف الرفع من جودة خدمات الإيواء لفائدة الطلبة

ستتعزز منظومة الخدمات الجامعية بمناسبة الموسم الجامعي المقبل بـ10 إقامات جديدة تتسع لـ17 ألف سرير بهدف الرفع من جودة خدمات الإيواء لفائدة الطلبة.

وفي تصريح لـ”وأج”، أوضح المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، عادل مزوغ، أنه بعد استلام هذه الاقامات الجامعية الجديدة سيرتفع عدد الأسرة إلى 630.202 سرير، أي بفائض يقدر بـ190.120 سرير، لا سيما في ظل تسجيل 440.082 طالب مقيم على مستوى 467 إقامة جامعية على المستوى الوطني، الأمر الذي سيساهم في تحسين ظروف استقبال الطلبة وضمان راحتهم داخل الأحياء الجامعية وتمكينهم من التفرغ للتحصيل الدراسي.

وفي هذا الصدد، أشار مزوغ إلى أن مصالحه تواصل عمليات تهيئة الاقامات الجامعية، حيث تم ترميم 2058 جناح، فيما برمج 1200 جناح آخر في غضون السنتين المقبلتين، بما يضمن تحديث المنظومة الحالية للإيواء الجامعي.

وقصد تسريع وتيرة الترميم، مكنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات من صلاحيات أوسع فيما يخص قطاع الخدمات الجامعية، الأمر الذي سمح بمنح رقابة مباشرة على الأشغال المنجزة داخل الإقامات الجامعية التابعة لها.

وفيما يخص الإطعام، أفاد مزوغ بأن الديوان تعاقد مباشرة مع مؤسسات اقتصادية عمومية، وبأسعار ثابتة لمدة خمس سنوات، ما سمح بتراجع فاتورة الإطعام من 21 مليار دج سنة 2025 إلى 18 مليار دج سنة 2026، رغم استقبال 50 ألف طالب إضافي، وهذا -كما قال- بفضل نظام الحجز المسبق للوجبات عبر منصة “بروغرس” والمحفظة الإلكترونية “Wallet”.

ولفت في ذات السياق الى أن حظيرة النقل الجامعي تضم 6، 326 حافلة، مدعمة بتطبيق “MyBus” لتتبع مواقع الحافلات عبر نظام تحديد المواقع، وميزة “MyBus Control” لتأكيد بيانات الرحلة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة.

وأوضح أن إعادة هيكلة مخطط الإيواء، باعتماد مبدأ إسكان الطالب في أقرب إقامة لمقر دراسته، سمحت بتقليص عدد الحافلات المستغلة في العاصمة ضمن سياسة ترشيد النفقات، مضيفا أن النقل بالسكك الحديدية يغطي 15496 مشترك عبر القطار و 72053 مشترك عبر المترو والترامواي، إلى جانب اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية لنقل 3379 طالب من جنوب البلاد.

وكشف مزوغ، أن صرف المنحة الجامعية أصبح مرقمنا بالكامل عبر منصة “Eminha” ضمن منظومة “بروغرس”، دون حاجة الطالب الى تقديم أي وثيقة ورقية، مبرزا أن الربط البيني مع بريد الجزائر مكن من ضبط الحسابات البريدية الخاصة بصرف المنحة.

وذكر بأن مسعى “صفر ورقة” يشمل أيضا منصات الإيواء والإطعام والنقل، موضحا أن الهدف هو تمكين الطالب من الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة له عن بعد دون تكبد عناء التنقل، بما يضمن له راحة أكبر ويتيح له التفرغ لدراسته.

كما تطرق مزوغ إلى تنصيب لجان لمتابعة التحضيرات الخاصة بالدخول المقبل، وذلك تجسيدا لتوجه قطاع التعليم العالي نحو الإدارة الذكية، خاصة ما تعلق بتطوير الخدمات الجامعية.

وأكد من جانب آخر على أهمية دعم النوادي العلمية والثقافية والجمعيات الرياضية داخل الإقامات الجامعية في إطار تنشيط الحياة الطلابية والتشجيع على الحملات التوعوية والتحسيسية لحماية الطالب من الآفات الاجتماعية.