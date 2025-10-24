10 إلى 12 سنة سجنا لتجار مخدرات ظهروا في فيديوهات بسكيكدة

أصدرت محكمة سكيكدة، الخميس، أحكامًا بالحبس النافذ تتراوح بين 10 و12 سنة ضد 5 أشخاص، بينهم اثنان في حالة فرار، بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تورطهم في بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بشوارع المدينة.

وأوضح ذات المصدر أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 01 من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الرأي العام أنه على إثر تداول فيديوهات عبر وسائط التواصل الاجتماعي تظهر أشخاص يقومون ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية بشوارع مدينة سكيكدة، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع من طرف فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية سكيكدة”.

وقد أسفر التحقيق عن “توقيف كل من حمدوش عصام ومعلم إبراهيم وإيماط محمد لمين، فيما بقي المتهمان بوفلوسة فيصل وبن حمروش عبد الرؤوف في حالة فرار”.

وأضاف البيان أنه “بعد استيفاء إجراءات البحث والتحري، تم تقديم المشتبه فيهم الموقوفين إمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، أين تمت متابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري لجنحة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية وجنحة ترويج المخدرات طبقا للمواد 17 و16 مكرر من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروعين بها، وتم إيداعهم الحبس المؤقت”.

كما أشار إلى أنه “بتاريخ 23 أكتوبر 2025 صدر حكم عن قسم الجنح قضى بإدانتهم وعقاب المتهمين الأول والثاني ب 12 سنة حبسا نافذا و02 مليون دينار غرامة نافذة وعقاب المتهمين الثالث والرابع والخامس ب 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، مع الأمر بالقبض على المتهمين الفارين”.