10 تعليمات جديدة من كسالي لمسؤولي البنوك العمومية

وجه وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، مجموعة من التعليمات لمسؤولي البنوك العمومية من أجل تسريع رقمنة النظام المصرفي ومسار عصرنة أنظمة الدفع ونشر الصيرفة الإسلامية.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد وجه كسالي تعليماته خلال لقاء، جرى الأربعاء بمقر الوزارة مع المدراء العامين للبنوك العمومية، خصص لتقييم انجازات هذه البنوك في إطار برنامج تحديث النظام المصرفي.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث المحاور الرئيسية المتعلقة برقمنة النظام المصرفي وتسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع لزيادة استخدام وسائل الدفع الحديثة ونشر الصيرفة الإسلامية وتكثيف الشبكة المصرفية لوصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية عبر كامل تراب الوطن على حد سواء.

وفيما يلي أهم التعليمات التي أسداها كسالي:

1- إدراج محاور العصرنة ضمن الأولويات وتجنيد كافة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق هذه الأعمال وفقا للآجال المحددة.

2- تكثيف أعمال رقمنة الخدمات المصرفية قصد الاستجابة لتطلعات الزبائن

3- مضاعفة الوكالات الرقمية وتجهيز جميع شبكات الوكالات بموزعات آلية

4- تعميم وضع نهائيات الدفع الإلكتروني لدى التجار

5- تقليص آجال تسليم البطاقات المصرفية للزبائن.

6- تسريع مسار التزويد بالبطاقات البنكية CIB حصريا لدى مقدمي الخدمة المحليين، من بينهم بريد الجزائر، مما سيسمح بتطوير الانتاج المحلي وتقليص الواردات.

7- تسريع نشر وكالات جديدة لأجل تغطية كل التراب الوطني، بالخصوص ولايات الجنوب المستحدثة

8- تنويع عرض التمويل في اتجاه المؤسسات والأسر، لا سيما من خلال تعميم منتجات الصيرفة الإسلامية

9- مواصلة توسيع شبكة الشبابيك الاسلامية وتكثيف أنشطة الاتصال، للتعريف بالمزايا التي تمنحها منتجات الصيرفة الاسلامية

10- تحسين جودة التكفل بطلبات تمويل الزبائن، من خلال تقليص آجال معالجة ملفات القروض من خلال رقمنة العملية (طلب, ارسال ومعالجة بشكل أني) وتقديم خدمات الاستشارة والمساعدة الضرورية لإنجاز مشاريعهم