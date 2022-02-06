10 جزائريين مقابل 13 كاميرونيا حضروا مواجهتَي 2016 و2017

بن سبعيني في مباراة الجزائر والكاميرون بِياوندي سنة 2017

عرفت قائمة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الكاميروني، تغييرات بارزة هذه الأيّام، مقارنة بِالسنوات القليلة الماضية.

ويُواجه “محاربو الصحراء” فريق “الأسود الجموحة” مرّتَين في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وكان المنتخبان قد تقابلا عامَي 2016 و2017، بِرسم الجولتَين الأولى والخامسة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2018.

ومِن أصل 28 لاعبا وجّه إليهم الناخب الوطني جمال بلماضي الدّعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، يوجد 10 لاعبين سبق لهم حضور مواجهتَي الكاميرون عامَي 2016 و2017، سواء بِخوض المقابلتَين أو إحداهما أو الجلوس احتياطيا. وهم: رايس وهاب مبولحي وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني وعبد القادر بدران وسفيان بن دبكة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فغولي وياسين براهيمي ورياض محرز وإسلام سليماني.

وفي الطرف المقابل، شارك 13 لاعبا كاميرونيا في “كان” 2022، سبق لهم حضور مواجهتَي الجزائر عامَي 2016 و2017، ولو بِالجلوس احتياطيا، وهم: أندري أونانا (حارس مرمى) والمدافعِين كولينس فاي وميشال نغادو وجون شارل كاستيليتو ونوهو تولو وأمبرواز أويونغو ومتوسط الميدان أندري أنغيسا والمهاجمِين فانسون أبو بكر وكلينتون نجي وكارل توكو إيكمبي وكريستيان باسوغوغ وإيريك ماكسيم شوبو موتينغ ومومي نغامالو.

وانتهى لقاء الذهاب بِملعب البليدة بِنتيجة التعادل (1-1)، ونجم عنه إقالة التقني الصربي ميلوفان راييفاتس. وخلصت مواجهة الإياب إلى فوز الكاميرون (2-0)، وكانت شكلية بعد إقصاء المنتخبَين. وحينها درّب “الخضر” التقني الإسباني لوكاس ألكاراز، وكانت أيضا آخر مواجهة له، وخلفه بعد ذلك رابح ماجر. بينما أشرف على الكاميرون في المقابلتَين التقني البلجيكي هوغو بروس.

ويعدّ اللاعب الكاميروني كلينتون نجي (28 سنة) المهاجم الحالي لِنادي دينامو موسكو الروسي، الوحيد الذي سجّل هدفا، وذلك في لقاء العودة.