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الجزائر

10 سنوات حبسا لأرزقي براقي وشريكه رجل الأعمال

نوارة باشوش
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10 سنوات حبسا لأرزقي براقي وشريكه رجل الأعمال
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الوزير السابق أرزقي براقي

أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الخميس، الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري في ملف الفساد الذي طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

كما وقع قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا غرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دينار ضد رجل الاعمال ” غ عبد الحق” و 4 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ضد المقاول مع إدانة لمدير المركزي للناحية الشرقية  بعقوبة 3 سنوات.

وبالمقابل سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي و6 اشهر حبسا غير نافذا في حق ابنته مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.

في حين تراوحت العقوبات الني وقعها قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.

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