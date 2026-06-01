-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
عن تهم تبييض وتبديد الأموال والإخفاء.. محكمة القطب الإقتصادي والمالي تصدر أحكامها

10 سنوات حبسا لـ “محي الدين طحكوت” مع مصادرة جميع ممتلكاته وأمواله

نوارة باشوش
  • 3766
  • 0
10 سنوات حبسا لـ “محي الدين طحكوت” مع مصادرة جميع ممتلكاته وأمواله

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، أحكامها في حق رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، حيث أدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته عن تهم تبييض وتبديد الأموال والإخفاء.

وفي التفاصيل، سلطت المحكمة أقصى عقوبة في حق طحكوت متمثلة في 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الاملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية، وكذا جميع الودائع والاستثمارات المحجوزة من طرف السلطات السويسرية إلى جانب جميع الحسابات البنكية بما فيها ذلك التي كانت محل إنابات قضائية دولية لاسيما تلك الموجهة إلى السلطات القضائية السويسرية.

وبالمقابل أصدرت المحكمة حكما يقضي إلزام المتهم طحكوت محي الدين دفع مبلغ 100 مليون دينار جبرا لكامل الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.

مقالات ذات صلة
هذه كيفيات استغلال “الفائض” من الأساتذة بالمدارس

هذه كيفيات استغلال “الفائض” من الأساتذة بالمدارس

سلوكيات عشوائية تهدد شجرة التوت بالاندثار

سلوكيات عشوائية تهدد شجرة التوت بالاندثار

شروط صارمة لتعيين رؤساء وحدات مكافحة العدوى بالمستشفيات

شروط صارمة لتعيين رؤساء وحدات مكافحة العدوى بالمستشفيات

الإفراط في تناول لحم العيد مرفقا بمشروبات غازية… خطر

الإفراط في تناول لحم العيد مرفقا بمشروبات غازية… خطر

“مقصلة” الإقصاء تعصف بقوائم العاصمة… والمحاكم تثبّت قرارات السلطة الانتخابية

“مقصلة” الإقصاء تعصف بقوائم العاصمة… والمحاكم تثبّت قرارات السلطة الانتخابية

بوغالي: حماية الطفولة أولوية ثابتة في مسار بناء الجزائر المنتصرة

بوغالي: حماية الطفولة أولوية ثابتة في مسار بناء الجزائر المنتصرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد