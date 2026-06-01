10 سنوات حبسا لـ “محي الدين طحكوت” مع مصادرة جميع ممتلكاته وأمواله

عن تهم تبييض وتبديد الأموال والإخفاء.. محكمة القطب الإقتصادي والمالي تصدر أحكامها

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، أحكامها في حق رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، حيث أدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته عن تهم تبييض وتبديد الأموال والإخفاء.

وفي التفاصيل، سلطت المحكمة أقصى عقوبة في حق طحكوت متمثلة في 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الاملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية، وكذا جميع الودائع والاستثمارات المحجوزة من طرف السلطات السويسرية إلى جانب جميع الحسابات البنكية بما فيها ذلك التي كانت محل إنابات قضائية دولية لاسيما تلك الموجهة إلى السلطات القضائية السويسرية.

وبالمقابل أصدرت المحكمة حكما يقضي إلزام المتهم طحكوت محي الدين دفع مبلغ 100 مليون دينار جبرا لكامل الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.