10 سنوات حبسا لمروجتي مخدرات بسيدي بلعباس

كانتا تنشطان ضمن شبكة دولية

قضت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس الثلاثاء، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص بينهم امرأتان، لتورطهم في قضية، نقل وحيازة أقراص صيدلانية ذات مفعول مخدر على درجة عالية من الخطورة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، ذات منشأ أجنبي، والنشاط ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود لغرض المتاجرة بالمهلوسات.

تفاصيل القضية التي كانت حديث الرأي العام العباسي منذ أشهر، تعود لتاريخ التاسع نوفمبر من العام الماضي، حيث وردت معلومات لعناصر الشرطة، تفيد بدخول امرأتين في العقد الرابع والخامس إلى مدينة سيدي بلعباس، وبحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي موجهة للترويج بالمدينة والولايات المجاورة لها، وبناء عليه، وضعت ذات المصالح الأمنية خطة، سمحت بمراقبة كافة مداخل ومخارج الولاية، بما فيها محطة النقل البري “الغانمي”، أين ألقت القبض على المتهمتين أثناء خروجهما من المحطة وبحوزتهما 10080 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 مغ، كانتا تخفيانها بإحكام حول خصريهما، كما تم حجز 6720 قرص مهلوس في منزل إحداهما، وبعد اقتيادهما إلى مركز الشرطة من أجل التحقيق معهما، اعترفتا بمصدر تلك السموم واسم ممونهما، وهو المتهم الثالث المقيم بإحدى الولايات المجاورة، وأثناء التحقيق اعترف المتهمون الثلاثة، أنهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود، ويقومون بترويج هذه المهلوسات بعدد من الولايات الغربية.

المتهمون وخلال جلسة المحاكمة، حاولوا تغيير أقوالهم التي جاءت في الضبطية القضائية، إذ صرحوا بأنهم مجرد ناقلين لتلك السموم وليسوا تجارا. أما النيابة العامة، فقد التمست من هيئة المحكمة تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين الثلاثة، لتنطق في الأخير محكمة الجنح بالأحكام سالفة الذكر.