بعد توقيفهما على متن شاحنة تحمل 1122 كلغ من الفاكهة

10 سنوات حبسا نافذا ضدّ مُتّهمَين بالمضاربة في الموز

أصدرت محكمة أرزيو في وهران يوم الإثنين، حكما بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، ضدّ متّهمين بالمضاربة في فاكهة الموز.

وتعود تفاصيل القضية، حسب ما ذكره بيان لوزارة العدل، إلى “توقيف المتّهمين البالغين من العمر 35 و36 سنة في حالة تلبّس يوم 6 سبتمبر الجاري. على متن شاحنة تحمل 1122 كغ من فاكهة الموز، موجّهة للمضاربة غير المشروعة”.

ليتمّ تقديم المشتبه بهما يوم 8 سبتمبر أمام نيابة محكمة أرزيو، وإحالتهما على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري. عن جنحة المضاربة غير المشروعة، قبل تأجيل القضية، مع وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

“وبتاريخ 22 سبتمبر، صدر حكم قضى على كل واحد من المتّهمين بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، ومصادرة المحجوزات”، يضيف المصدر.

