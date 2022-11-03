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الجزائر

10 سنوات حبسا نافذا للمستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب

نوارة باشوش
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10 سنوات حبسا نافذا للمستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب

أدانت محكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي، بسيدي امحمد، الخميس، المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب، حساين عبد الرحمان، بعقوبة 10 سنوات حبسًا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب، في قضية فساد تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نحو لوكسمبورغ تقدر بحوالي  1.9 مليون أورو.

وفي وقت سابق، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان.

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