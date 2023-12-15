10 سنوات سجنا لـ”زاغالو” وشريكه في قضية 5 قناطير كيف بوهران

إلى جانب تورطهما رفقة آخرين في المتاجرة في الكوكايين

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الخميس، بإدانة المتهمين الرئيسيين في قضية التهريب والمتاجرة في المخدرات، التي ضبط منها أكثر من 5 قناطير من نوع الكيف المعالج، و400 غرام من الكوكايين، بعشر سنوات سجنا نافذا، وبخمس أخرى بالنسبة لشريكهما الثالث.

وتعود وقائع هذه القضية إلى أواخر سنة 2020 بوهران، عندما توصلت المصالح الأمنية بمعلومات، تفيد بقيام شخص يكنى “زاغالو” وآخرين بتهريب المخدرات والمخدرات الصلبة في إطار شبكة منظمة، كما علم أيضا أن هذه الأخيرة يدير شؤونها في وهران شخص يدعى “مراد”، يقطن بحي العقيد لطفي، والذي يستغل مسكنه في النشاط في المجال، ومن ذلك بيع كميات معتبرة من الممنوعات من صنف الكيف المعالج، ليتم بعد التحريات والتحقيق في الموضوع توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين بتاريخ 18 ديسمبر 2020، وهذا بالقرب من منزل المسمى “مراد”، فيما تمكن شخص آخر من الفرار على متن سيارة رفقة عنصر رابع يدعى “وليد”.

وخلال هذه العملية دائما، مكّن تفتيش المنزل المشتبه فيه من ضبط كمية كبيرة من المخدرات، يقدر وزنها بـ52.5 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 400 غرام من الكوكايين، ومبلغ 57 مليون سنتيم و10 يورو من عائدات البيع، ليتم حجزها إلى جانب سيارة تابعة للشبكة وجدت في عين المكان، مثلما سمح أيضا التفتيش الجسدي لأحد الموقوفين، يدعى (ب. م) بحجز هاتفين نقالين، وكذلك تم التعرف على هوية المدعو “زاغالو”، الذي فر في أثناء المداهمة على متن مركبة من نوع “بولو فولكسفاغن”، قبل أن يتركها، ويستقل سيارة أجرة كانت في انتظاره.

وجاء في الملف أيضا أنه حين قامت الشرطة بملاحقة سائق “الطاكسي” المشبوه، رفض هذا الأخير التوقف والاستجابة للأمر في محاولة منه للفرار، لكن احترافية ذات المصالح مكنت في نهاية المطاف من الإطاحة به وبمن معه.

أمام هيئة المحكمة، حاول المتهمان الرئيسيان إنكار حيازتهما المخدرات بصنفيها والمتاجرة فيها، مكتفيان بالقول أن مهمتها كانت تقتصر على تخزينها لا غير، مبرران قيامهما بذلك بظروفهما الصعبة، آنذاك، وحاجتهما الملّحة للمال، وذلك تزامنا مع فترة الإغلاق الاقتصادي الذي فرضه انتشار جائحة “كورونا” في سنة 2020، لكن النيابة العامة وجدت في تصريحات المتهمين وسيلة للتقليل من خطورة الجريمة المتابعين بها، لتلتمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين، وخمس سنوات بالنسبة لثالثهم.

يذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية كانت قد وقعت في جلستها المنعقدة بتاريخ جانفي 2021، نفس العقوبات التي جاء بها قرار محكمة الاستئناف أول أمس الخميس، فيما أصدرت عقوبة السجن المؤبد على المتهمين الفارين، من بينهم الشقيقان (ب. ح) و(ب. ي)، اللذان جاء خلال المحاكمة أنهما هربا إلى البلد المجاور المغرب، واستقرا فيه لمواصلة إدارة نشاطهما في مجال تهريب الممنوعات من هناك.