10 سنوات سجنا للمشعوذة التي دنست المصحف بباتنة

عُثر بمسكنها على صور 300 شخص

سلطت، محكمة مروانة، 40 كلم غرب ولاية باتنة، عقوبة 10 سنوات نافذة في حق امرأة في الثلاثينيات من العمر، متهمة من طرف الضبطية القضائية بممارسة السحر والشعوذة والعرافة، مع تكييف الوقائع، لمرافقتيها الأخريين، اللتين ضبطتا معها لحظة التوقيف من متهمتين إلى شاهدتين.

وكانت القضية التي عالجتها عناصر الأمن الخارجي لبلدية وادي الماء، قبل أسابيع، إثر تلقيها معلومات وشكاوى من مواطنين عن ممارسة طقوس غريبة من قبل ثلاث فتيات داخل مسكن بمدينة مروانة، فتم مراقبته عن بعد واستصدار إذن تفتيش نيابي، ومداهمته لحظة وجود مسيرته به. ومكنت عملية الدهم من العثور على 300 صورة شخصية لمواطنين من مختلف الأجناس والأعمار، معدة لطقوس سحرية تتعلق بالربط وجلب سوء الطالع، على غرار تلك التي عادة ما تكشف بالمقابر وعليها كتابات وخطوط غير مفهومة. وعثر رجال الشرطة غداة التفتتيش على نسخة من مصحف مدنسة ومقطعة، ومجموعة من اللقى الطلسيمية والأحراز والتعاويذ، وقطع قماش وكتان متنوعة ومختلفة، وأكداس من العقاقير، وقدر مصنوع من الطين، وجلود محروقة، ومجموعة من الأقمشة الرجالية والنسائية، بينها ألبسة داخلية، وعظام حيوانات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء تمثلت في خنجرين وساطور، ومبلغا ماليا من عائدات الممارسة قدره 26.000 دينار جزائري. واسترجع المحققون من إحدى غرف المنزل كمية من القارورات والعلب مع أغراض أخرى خاصة.

يذكر أن العملية، أثارت استنفارا لدى عدد كبير من قاطني المدينة، بالنظر للعدد الكبير من الصور التي ضبطت بحوزتها، وبالتالي لقيت استحسان السكان وبخاصة المجاورين للمنزل الذين كانوا اشتكوا من كثرة تردد الزبائن ما يسبب الانزعاج والنفور، خاصة بعد تلقي معلومات عن ممارسة طقوس متعلقة بالسحر والشعوذة. وشنت مصالح الأمن لولاية باتنة، قبل أشهر، عدة عمليات مداهمات لبيوت عدد من ممارسي هذه الطقوس بكل من أريس وفي دوار الديس وتامشيط.