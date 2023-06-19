10 سنوات سجنا نافذا لمتورطين بملف وفاة شابين داخل عجلات طائرة

فصلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، ليلة الأحد، في ملف وفاة شابين داخل عجلات طائرة قادمة من إسبانيا نحو مطار الجزائر الدولي، وتوقيع عقوبات تراوحت بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا، واستفادة متهم واحد من حكم البراءة.

وسلطت المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين “ب. م” و”ش.ع” عاملين بالمطار وتوقيع عقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين، إلى جانب الأمر بإيداع متهمين الحبس من الجلسة، وتعلق الأمر بالمدعو “ش.م” و”ن.و”، عوني شرطة مكلفين بأمن الطائرات بالمطار. فيما استفاد المدعو “غ.م” من حكم البراءة.

وشرعت محكمة الجنايات في استجواب المتهمين البالغ عددهم 8 أشخاص، أول أمس الأحد، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، قبل النطق بالحكم السالف ذكره، أين وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وتهمة تهريب المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر وتسهيل وظيفة الفاعل إلى ارتكاب جريمة، والتسبب في القتل الخطأ جنحة عدم الإبلاغ فورا للسلطات المختصة عن جناية التهريب.

يذكر أن الحادثة هزت الرأي العام المحلي، بعد تسريب تسجيلات ومقاطع فيديو للشابين وهما بداخل حاوية العجلات الخلفية لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار برشلونة الإسباني، قبل أن يتم تداول المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والعثور عليهما جثتين هامدتين من قبل عناصر الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بعد تلقي بلاغ عن اختفائهما.