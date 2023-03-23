10 سنوات سجنا نافذة ضد متّهمين بالمضاربة في التمور

قضت محكمة الرويبة التابعة لمجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة نافذة، ضد 3 متورطين في جنحة المضاربة غير المشروعة في مواد استهلاكية.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، أن القضية تعود إلى حجز كمية معتبرة من مادة التمور، مخزّنة بمستودع تبريد غير مرخص له.

على إثر ذلك، تمت متابعة 3 متّهمين عن طريق إجراءات المثول الفوري، بجنحة المضاربة غير المشروعة. لتسلّط عليهم العقوبة المذكورة، مع الأمر بإيداعهم الحبس.

وذكر بيان وكيل الجمهورية، بأن القانون ينصّ على تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين في جرائم المضاربة غير المشروعة. حيث تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، وحتى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.