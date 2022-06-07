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الجزائر
النيابة العامة تلتمس:

10 سنوات في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت

س.ع
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10 سنوات في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت
أرشيف

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت، المتابعة في قضية فساد حين كانت مديرة مركب مطاحن “قورصو” بين 2009 و2015 وغرامة مالية بقيمة 3 مليون دج.

كما التمس في حق زوج المتهمة تمازيرت، حفيظ أخناش، 5 سنوات حبسا وغرامة مالية بـ3 مليون دج.

أما باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء التسيير واستغلال الوظيفة، فقد التمست النيابة العامة في حقهم عقوبة 4 سنوات حبسا و1 مليون دج كغرامة مالية.

وشملت طلبات النيابة مصادرة كل العائدات الإجرامية المنقولة والأموال الموجودة في الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.

وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد قد أدان، فبراير الماضي، تمازيرت بـ5 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة مالية، فيما حكم على زوجها بسنتين حبسا نافذا.

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