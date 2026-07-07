-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
عن تهمة تبييض الأموال

10 سنوات لنجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس

نوارة باشوش
  • 139
  • 0
10 سنوات لنجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس
أرشيف
محكمة سيدي محمد

وقّعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري، في حق المتهم الوافي فؤاد بشير ولد عباس، نجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس.

جاء ذلك بعد أن تمت متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بتبييض الأموال. حيث يتضمن الحكم مصادرة جميع ممتلكات المتّهم العقارية والمنقولة، وتأييد أمر بالقبض الدولي عليه.

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المتهم بدفع مبلغ 50 مليون دينار للخزينة العمومية، كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها.

مقالات ذات صلة
عميد جامع الجزائر: على الجامعة الإسلامية أن “تنفتح على مناهج العصر دون أن تفقد خصوصيتها”

عميد جامع الجزائر: على الجامعة الإسلامية أن “تنفتح على مناهج العصر دون أن تفقد خصوصيتها”

انتخاب الهلال الأحمر الجزائري نائبا للأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

انتخاب الهلال الأحمر الجزائري نائبا للأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

انتشار النحل في المقاهي ومحلات الحلويات… مشهد مألوف يتحول إلى خطر قاتل

انتشار النحل في المقاهي ومحلات الحلويات… مشهد مألوف يتحول إلى خطر قاتل

 تكريم روائية العرب أحلام مستغانمي في الذكرى الـ 64 للاستقلال 

 تكريم روائية العرب أحلام مستغانمي في الذكرى الـ 64 للاستقلال 

المحكمة الدستورية تتسلم النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

المحكمة الدستورية تتسلم النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

لا شراكة ولا مناولة في الحج.. وهذه عقوبات التقصير والتحايل

لا شراكة ولا مناولة في الحج.. وهذه عقوبات التقصير والتحايل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد