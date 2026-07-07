10 سنوات لنجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس

عن تهمة تبييض الأموال

وقّعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري، في حق المتهم الوافي فؤاد بشير ولد عباس، نجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس.

جاء ذلك بعد أن تمت متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بتبييض الأموال. حيث يتضمن الحكم مصادرة جميع ممتلكات المتّهم العقارية والمنقولة، وتأييد أمر بالقبض الدولي عليه.

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المتهم بدفع مبلغ 50 مليون دينار للخزينة العمومية، كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها.