10 طرق فعّالة لوقف نزلات البرد قبل أن تبدأ

وقف نزلات البرد قبل أن تبدأ في الأشهر الباردة هو أفضل ما يمكنك القيام به لتجنب الآثار الجانبية المزعجة التي قد تطول أو تقصر بحسب قوة المناعة.

وفي هذا السياق، يقترح الأطباء مجموعة من الطرق الفعالة التي يمكنك من خلالها الوقاية من نزلات البرد أو التقصير من مدتها.

ومن بين هذه الطرق التي يُوصى بها عالميا:

تناول فيتامين د

تُظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين (د) هم أكثر عرضة للمعاناة من عدوى الجهاز التنفسي.

وأظهرت بعض الدراسات أن تناول 400 وحدة من فيتامين د يوميا قد يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

تناول فيتامين سي

وجدت بعض الدراسات أن تناول فيتامين سي قبل بدء أعراض البرد قد يقلل من طول الفترة التي تعاني فيها من المرض.

أبعد يديك عن عينيك وأنفك وفمك

عندما تتلامس مع فيروس – من خلال شخص آخر أو سطح مصاب – فيمكن أن يدخل نظامك إذا لم يتم تنظيف يديك بشكل صحيح.

لذلك ينصح الأطباء بإبعاد يديك عن عينيك وأنفك وفمك.

تطهير الهاتف

كشفت دراسة أجرتها جامعة أريزونا عام 2012 أن الهواتف المحمولة قد تحمل 10 أضعاف كمية البكتيريا الموجودة في مقاعد المراحيض.

وينصح الأطباء بتنظيف الهاتف بمنديل مطهر ثم تجفيفه بقطعة قماش ناعمة.

الاسترخاء

إذا كنت تشعر بالإرهاق، فقد يمهد ذلك الطريق للإصابة بالبرد، لأن التوتر يدفع جسمك إلى ضخ الكورتيزول الزائد.

والكورتيزول هو هرمون يمكن أن يُضعف قدرة جهازك المناعي على مكافحة العدوى، لذلك اعطي لنفسك وقتا للاسترخاء والراحة.

النوم الجيد

أثبتت دراسة طبية أن الأشخاص الذين يحصلون بانتظام على أقل من 7 ساعات من النوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد بثلاث مرات من الآخريين.

تناول الزنك

تشير الأبحاث إلى أن الزنك يمكن أن يقلل بالفعل من نمو الفيروسات، كما أنه يقلل من مدة وشدة الأعراض مباشرة بعد ظهورها، وفقا للمعاهد العالمية للصحة.

عدم مشاركة الأغراض الخاصة

كن حذرا عندما يتعلق الأمر بمشاركة الأشياء التي يمكن أن تتلوث من قبل أحد أفراد الأسرة المرضى، مثل الهواتف أو المناشف أو الأواني.

ارتداء قناع الوجه

يعد ارتداء قناع الوجه أحد أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار الفيروسات، بالإضافة إلى التهابات الجهاز التنفسي الأخرى مثل نزلات البرد.

فالقناع لا يحمي من حولك فحسب، بل يحميك أنت أيضا، لأن مواد القماش يمكن أن تقلل أيضا من تعرض مرتديها للقطرات المعدية من خلال الترشيح.

تجنب المرضى

إذا لم تتفاعل مع شخص مريض، فلن تصاب بالعدوى، في حين أنه الممكن أن تلتقط نزلات البرد من خلال لمس شيء مصاب ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك.

فإفرازات الجهاز التنفسي التي تتبدد عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب تعد وسيلة مهمة لانتقال العدوى، وفقا لموقع prevention.

ماذا تفعل إذا أصبت بنزلة برد؟

-اشرب الكثير من السوائل، مثل الماء أو العصير الطبيعي أو ماء الليمون الدافئ.

– ارتشف السوائل الدافئة،مثلالحساء وغيرها من السوائل الدافئة لأنها تهدئ التهاب الحلق وتخفف انسداد الأنف.

– قد يساعد العسل في علاج السعال لدى البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة،جربه مع مشروب ساخن مثل الزعتر.

– لا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر الإصابة بمرض يسمى التسمم الغذائي عند الرضع.

– تجنب الذهاب للعمل أو الدراسة إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال الشديدوخذ قسطا من الراحة.

– حافظ على دفء غرفتك، لكن يجب ألا تكون الحرارة شديدة

– استخدم الغرغرة بالمياه المالحة لأنها يمكن أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق.

– جرب قطرات أو بخاخات الأنف المالحة،لأنها تحافظ على رطوبة الممرات الأنفية وتخفف المخاط، بحسب موقع mayoclinic.