10 عصائر طبيعية تحرق دهون البطن في رمضان

يعتبر رمضان فرصة لحرق دهون البطن المستعصية وذلك عند طريق تناول عصائر طبيعية تعمل على تسريع عملية فقدان الوزن، خاصة وأنها منخفضة السعرات.

وتمتاز هذه العصائر باحتوائها على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، وكل هذه العناصر تساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي، وفقا لموقع webteb.

كيف تتكون دهون البطن؟

يمكن أن تتراكم دهون البطن بسبب عوامل مختلفة، منها:

الأكل غير الصحي

استهلاك سعرات حرارية أكثر مما ينفقه الجسم يؤدي إلى زيادة الوزن وتخزين الدهون،ويمكن للدهون المتحولة، الموجودة في الوجبات السريعة والمخبوزات، أن تزيد من الالتهابات والسمنة.

قلة ممارسة الرياضة

يعد الخمول البدني عامل خطر كبير للسمنة وارتفاع نسبة الدهون في الجسم،فعندما تحرق سعرات حرارية أقل مما تستهلك، يتم تخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون.

الإجهاد

يؤثر هرمون الكورتيزول، الذي يتم إطلاقه أثناء التوتر، على عملية التمثيل الغذائي، ويؤدي إلى تخزين السعرات حول البطن.

الأطعمة والمشروبات السكرية

يستهلك الكثير من الأشخاص كمية من السكر المضاف يوميا من خلال المشروبات والحلويات مما يجعلهم عرضة لتراكم الدهون.

الوراثة

تشير بعض الدراسات الطبية إلى أن الجينات تلعب دورا في السمنة ودهون البطن، وفق موقع medicalnewstoday.

ماهي الأمراض التي تسببها دهون البطن؟

بغض النظر عن الوزن الإجمالي للشخص، فإن وجود كمية كبيرة من الدهون في البطن تزيد من خطر الإصابة بما يلي:

– ضغط دم مرتفع

– كمية غير صحية من الدهون في الدم.

– توقف التنفس أثناء النوم

– مرض قلبي

– ارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري.

– بعض أنواع السرطان.

– سكتة دماغية

– الكبد الدهني

-الوفاة المبكرة لأي سبب كان، حسب موقع mayoclinic.

مشروبات تحرق الدهون

من أهم المشروبات التي تساعد في التخلص من الدهون، والتي يفضل تناولها في السحور:

ماء الديتوكس

المياه المنكَّهة أو ماء الديتوكس، وذلك عن طريق إضافة بعض النكهات إلى المياه قبل تناولها مثل النعناع أو الليمون، من أجل التشجيع على شرب كميات أكبر.

يعمل هذا الماء على ترطيب الجسم وطرد السموم من الجسم، كما يساعد على حرق الدهون.

الشكولاتة الداكنة

مشروب الشكولاتة الداكنة، يعمل على الحد من الشهية تجاه الطعام أثناء فترة الصيام، كما يساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن.

عصير البطيخ

عصير البطيخ الطبيعي والمُعد في المنزل أي من دون أي إضافة السكر، يُفيد في التخلص من الدهون كما يُفيد في إمداد الجسم بالكثير من الفيتامينات.

الشاي الأخضر

للشاي الأخضر الكثير من الفوائد ومن بينها التخلص من الدهون، لذلك يُنصح بتناوله أثناء وجبة السحور.

عصير الأناناس

يعمل خليط عصير الأناناس الطبيعي مع زيت بذور الكتان على التخلص من دهون الجسم المتراكمة.

شاي النعناع المثلج

يعمل هذا المشروب عند تناوله أثناء وجبة السحور على تسريع عملية الهضم، وكذلك التخلص من دهون الجسم المتراكم، وفق ما نشره موقع dailymedicalinfo.

عصائر أخرى

عصير الكرفس

يعتبر عصير الكرفس خيارا رائعا لأنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على أكثر من 95٪ من الماء.

عصير الشمندر

يحتوي عصير الشمندر” البيطراف” على النترات الغذائية، والتي يمكن أن تعزز كفاءة العضلات، والقدرة على التحمل، وحتى خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

وعلى الرغم من أن عملية العصر تزيل بعض الألياف، إلا أن عصير البنجر يظل خيارا مغذيا ومنخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن والقضاء على دهون البطن.

عصير الرمان

ثبت أن عصير الرمان يمنع زيادة الوزن ويحرق الدهون، وقد يساعد أيضا في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

عصير السبانخ

يساعد السبانخ،في إنقاص الوزن بسبب محتواه العالي من الألياف وانخفاض السعرات الحرارية، حسب موقع healthline.