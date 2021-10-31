10 عطور خريفية بنفحات اليوسفي والياسمين

ترقص العطور على نغمات الفصول وعلى نفحات النفس وتترنح على موسيقى الحب والعشق، ولكن كيف نضبط نفحاتنا وعشقنا ونداوي روحنا بعطر الخريف الندي..الشروق العربي تستخلص لكم أكثر العطور المناسبة لفصل الخريف.

فصل الخريف هي قصة ما بين فصلين الحرارة تنخفض ولكن تبقى معتدلة وتتحول ألوان الطبيعة إلى الأصفر والبرتقالي ويتلون التراب

فتقودنا حاستنا إلى عطور مفعمة بالسكر والبهارات والخشب. وبعيدا عن نفحات الشتاء المركزة تبهرنا أزهار الياسمين والبرتقال واليوسفي بقدرتها على إسعادنا.

عشرة عطور عالمية تستجيب لرغباتنا في الخريف هي:

عطر جادوغ من ديور j’adore infinissime dior

وهو ماء عطر معروف يتجدد كل موسم. هذه السنة اسمه جادوغ أنفينسيم. وقد اضاف ديور إلى عطره نفحات خشبية تذكرنا بغابة ماطرة وتضفي رائحة الياسمين الابيض والموجيه وزهرة السانتيفوليا وذرات الفلفل الاسود إنتعاشا غير مسبوق لهذا العطر التاريخي.

عطر كلوي الخريفي rouge tangerine chloé

عطر كلوي في نسخته الجديدة “روز تانجرين” خريفي جدا..تظل الوردة الأيقونية منعشة ومشرقة ، لكنها ملتوية بجوهر اليوسفي المشمس للغاية مع نفحات خشب الأرز والعنبر، كل هذه المقادير تعطينا عطرا مصقولا.

العطر النابض لفويتون coeur battant vuitton

عطر القلب النابض أو كور باتان للويس فويتون عطر مميز بمزجه عدة نفحات منها الإجاص والياسمين والبتشولي والنرجس.

كوني حرة مع لوران libre saint laurent

عند رشك لبعض قطرات عطر حرة أو “ليبر” لإيف سانت لوران ستشمين خلاصة زهر البرتقال واليوسفي والخزامى والياسمين وخلاصة الفانيليا..ألم نقل لك أن سان لورين يعشق الخريف.

جميلة الخريف النائمة belle de gaultier

عطر “لابيل” أو الجميلة لجون بول غوتييه إختيار مثالي للخريف فهو مزيج متقن بين الإجاص والبرغموت والفانيليا.

غابريال أين أنت؟ gabrielle essence chanel

شانيل في الخريف حملت اسم “غابريال إيسنونس”، عطر مرهف مفعم بالياسمين وزهر البرتقال ومسك الروم من مدينة غراس الشهيرة.

نسخة كارتييه المحدودة panthére cartier

سعيدة الحظ من ستعثر على هذه النسخة المحدودة من عطر كارتييه “بانتير”.. ستسافرين في قطرة واحدة لحدائق الغادرينيا وتشمين المسك

وكأنك في بغداد.

لانكوم أو قصة إعجاب idole lancome

إن كنت معجبة بعطور دار لانكوم فعليك بشراء عطرها “إيدول” فيسعبق شذى الورود وأزهار الياسمين المكان مع نثرة من نفحة الشيبر الأبيض (الشيبر هو مستحضر يضاف إلى العطور)

نفحات ملائكية angel de mugler

عطر تييري موغلير في نسخته الجديدة لعام2021 خرافي، ستتبعثر حواسك مع اليوسفي والخشب الابيض والتفاح والباتشولي وزهور الفوانيا.

نينا ورداؤها الأحمر nina rogué

عطر نينا ريتشي الخريفي اسمه “نينا روج”، يمزج بين التوت البري والسيدرات والغاردينيا وأزهار الزنجبيل ورائحة الفانيليا والكاراميل