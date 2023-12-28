10 علامات تدل على تعرض هاتفك للاختراق!

كشف خبراء الأمن السيبراني عن 10 علامات تدل على تعرض الهاتف المحمول للاختراق من قبل القراصنة أو الأشخاص المقربين.

ووفقًا لموقع VPNOverview، فقد ارتفع استخدام تكنولوجيا المراقبة في السنوات الأخيرة بنسبة 60%، وهناك العديد من التطبيقات الشائعة المتاحة للتحميل، والتي تسمح لشخص آخر برؤية رسائلك وموقعك الجغرافي، وحتى الاتصال بالأرقام التي تخصك.

وفي معظم الأحيان، يتم استخدام التطبيقات من قبل الآباء الراغبين في مراقبة أطفالهم، لكن إساءة الاستخدام يمكن أن تؤدي إلى انتهاك الخصوصية من قبل الآخرين.

وقال ديفيد جانسن، مؤسس VPNOverview في تصريحات سابقة لمجلة “نيوزويك”: “أصبحت هجمات برامج التجسس منتشرة بشكل متزايد؛ لأن التكنولوجيا أصبحت في متناول عامة الناس”.

وتابع: “تظهر البيانات أن حالات المطاردة الإلكترونية بين الغرباء والأزواج على حد سواء ستستمر في السنوات القادمة، ما يؤكد أهمية عملنا، ونأمل أن تؤدي مشاركة هذا مع الآخرين إلى زيادة الوعي ومنع المزيد من انتهاكات الخصوصية في المستقبل”.

وقد يكون من المغري أن تخوض في البحث عن ماضي شريك حياتك الحالي أو السابق، لكن هذا الأمر يمكن أن يجعلك أنت المستهدف من قبل طرف ثالث.

وأجرى VPNOverview دراسة حول العلامات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تظهر ما إذا كان هاتفك قد تم التجسس عليه باستخدام نظام مراقبة ما.

وتظهر النتائج التي توصلت إليها الشركة أن هناك 10 أشياء مهمة وسهلة يجب البحث عنها لمعرفة ما إذا كان قد تم اختراق خصوصيتك من أحدهم.

ومن المهم ملاحظة أن كل هذه العلامات يمكن أن تكون مؤشرات لشيء آخر، وليست بالضرورة مقتصرة على تطبيق التجسس.

1- إعادة التشغيل العشوائية للهاتف.

2- أداء بطيء للهاتف.

3- رسائل نصية غريبة.

4- ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

5- استخدام بيانات الاتصال بشكل مرتفع.

6- تطبيقات غير مألوفة على هاتفك.

7- استنزاف للبطارية بسرعة غير مألوفة.

8- يستغرق الهاتف وقتًا طويلًا للإغلاق.

9- صدور أصوات غريبة أثناء المكالمات الهاتفية.

10- علامات على وجود نشاط في حالة وضع الاستعداد “standby mode”.

وإذا ما كنت تعتقد أن هناك حقًا من يتجسس على هاتفك، فإليك ما يجب عليك فعله:

وفقًا لأبحاث VPNOverview، من السهل نسبيًا إزالة برامج التجسس من هاتفك الخلوي، بعض تطبيقات التجسس الأكثر شيوعًا “mSpy” و”Spyera” و”Flexispy” و”Umobix” و”Ikey Monitor” و”Clevguard”، وأفضل وأسرع خطوة هي البحث عن أحد هذه التطبيقات في قائمة تطبيقاتك وإزالته من جهازك عن طريق حذف أو إلغاء تثبيت.

وإذا كنت تشك في وجود برامج تجسس على هاتفك، ولكنك لم تستطع العثور على أي تطبيقات تم تنزيلها، فتوصي VPNOverview باستخدام برنامج لمكافحة الفيروسات لفحص هاتفك، بحثًا عن أي برنامج تجسس؛ حتى تتمكن من حذفه بعد ذلك.