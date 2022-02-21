10 ملايير مدّخرات الجزائريين عند البنك الخارجي في شهر واحد

تعميم المنتجات الإسلامية عبر 15 وكالة وتحقيق أرقام قياسية

كشف المدير العام للبنك الخارجي الجزائري لزهر لطرش عن تحصيل مدخرات مالية على مستوى 12 وكالة للبنك الخارجي في إطار تعميم خدمات الصيرفة الإسلامية تعادل 100 مليون دينار ـ10 ملايير سنتيم ـ وهي حصيلة إيجابية فاقت التوقعات، في حين يرتقب تحصيل مبالغ مضاعفة خلال المرحلة المقبلة بعد تعميم الشبابيك الإسلامية عبر وكالات الوطن.

وقال لطرش خلال إشرافه على تدشين 3 شبابيك إسلامية أمس الأول بـ3 وكالات بوهران، في إطار إطلاق الصيرفة الإسلامية بالغرب الجزائري، أن الخدمات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية التي أطلقها البنك الخارجي والتي تعادل 9 منتجات، تستقطب المؤسسات والأفراد بشكل سواء، وتشهد إقبالا واسعا، حيث تم أمس الأول تدشين شبابيك إسلامية بكل من وكالات زبانة ويوغوسلافيا وخميستي بوهران، هذا ناهيك عن الوكالات التي شهدت تعميم هذه المنتجات الجديدة المطابقة للشريعة من قبل، ويتعلق الأمر بولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس.

ويعادل اليوم عدد شبابيك المنتجات الإسلامية على مستوى البنك الخارجي الجزائري، 15 شباكا عبر 15 وكالة بين ولايات الجزائر العاصمة ووهران وبومرداس، في ظرف شهر فقط من إطلاق الصيرفة الإسلامية.