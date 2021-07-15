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10 ملايين دولار.. مكافأة من الخارجية الأمريكية مقابل معلومات

الشروق أونلاين
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10 ملايين دولار.. مكافأة من الخارجية الأمريكية مقابل معلومات

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هوية أي شخص يتورط في هجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة.

 وأوضح موقع ميراج نيوز أن برنامج المكافآت من أجل العدالة  التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، رصد مكافأة بـ 10 مليون دولار  مقابل معلومات تحديد هوية أو مكان أي شخص، يشارك في أنشطة سيبرانية ضارة بالولايات المتحدة بناءً على توجيه أو تحت سيطرة حكومة أجنبية.

ويدخل ضمن الأنشطة المقصودة، العمليات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، والتي قد تتضمن إرسال تهديدات بالابتزاز، والاختراق المتعمد لأجهزة الكمبيوتر وبالتالي الحصول على معلومات من أي جهاز كمبيوتر محمي.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن منح 3 ملايين دولار كمكافأة للحصول على معلومات عن المتورطين في الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق.

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