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رياضة
لجنة الانظباط تعاقب موالي بلقاء واحد

10 ملايين سنتيم غرامة لبلايلي بسبب الاحتجاج على الحكم بن جهان

طارق. ب
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10 ملايين سنتيم غرامة لبلايلي بسبب الاحتجاج على الحكم بن جهان

كشفت لجنة الانضباط التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن عقوبات هذا الأسبوع، الخاصة بلقاء مولودية الجزائر وشباب قسنطينة لحساب الجولة الـ17 من المحترف الأول، حيث تم معاقبة الظهير الأيسر حمزة موالي بمباراة واحدة، بعد طرده من المواجهة بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، وبذلك سيغيب عن الواجهة المقبلة أمام مولودية البيض، لحساب الجولة 18 من المحترف الأول.

كما قامت لجنة الانضباط، بتغريم يوسف بلايلي بـ100 ألف دينار بعد الاحتجاج على حكم المواجهة السيد بن جهان، بالإضافة إلى تغريم الفريق بـ 60 ألف دينار بسبب رمي الأنصار للألعاب النارية على أرضية ملعب 05 جويلية، و100 ألف دينار بسبب سلوك ملتقطي الكرات، بعد تماطلهم في إعادة الكرات إلى أرضية الميدان. وتنفس أنصار مولودية الجزائر الصعداء، بعد خروج القرارات، خاصة في ما يخص يوسف بلايلي، الذي تفادى الغياب عن اللقاءات المقبلة، وهو الذي يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة التقني الفرنسي باتريس بوميل.

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