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الجزائر

10 مليون أورو لإعادة تهيئة أكبر معبر حدودي بين الجزائر وتونس

ع. س
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10 مليون أورو لإعادة تهيئة أكبر معبر حدودي بين الجزائر وتونس
أرشيف

خصّصت الحكومة التونسية غلافا ماليا قدره 35 مليون دينار، أي ما يعادل 10 مليون أورو، لإعادة تهيئة المعبر الحدودي ملولة – أم الطبول، الذي يُعد الأكبر مع الجزائر، وذلك مع مطلع السنة القادمة.
وأكد مصدر عليم لـ”الشروق”، أن المعابر الحدودية بولاية جندوبة التونسية التي تقابلها ولايتا الطارف وسوق أهراس، سجلت أرقاما معتبرة لحركة دخول السيّاح الجزائريين إلى تونس بلغت 759064 سائح منذ بداية السنة إلى غاية 27 سبتمبر الجاري، والغالبية فضّلوا معبر ملولة – أم الطبول بـ581915 سائح جزائري، ثم المعبر الحدودي ببوش – العيون بمنطقة عين دراهم والذي سجل 141366 سائح، ثم المعبر الحدودي جليل بمعتمدية غار الدماء الذي يقابله معبر الحدادة في ولاية سوق أهراس بـ35783 سائح.
وأكد المصدر، أن حركة السيّاح الجزائريين تواصلت خلال شهر سبتمبر، رغم بداية الموسم الدراسي والدخول الاجتماعي في الجزائر، وبلغ عدد السيّاح، خلال ذات الشهر 142189 سائح، وسجل المعبر الحدودي ملولة 106439 سائح جزائري، وعلى مستوى معبر ببوش 31243 سائح، وبالمعبر الحدودي بالجليل معتمدية غار الدماء 4507 سائح.

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