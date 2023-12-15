10 مهارات وقيم يجب تعليمها للأطفال قبل أن يكبروا

تعليم الأطفال مهارات حياتية وقيم إنسانية قبل أن يكبروا، يعد أمرا مهما لضمان مستقبل مشرق لهم، وتدريبهم على كيفية التعامل مع مختلف المواقف.

وتشمل المهارات الحياتية كيفية إدارة المال، بينما تتضمن القيم الإنسانية تعليمهم الصدق والأخلاق وهما أمران مهمان لينشؤوا نشأة طيبة.

توفير المال

يمكنك البدء بتعليم أطفالك كيفية إعداد الميزانية من خلال إعداد نظام المخصصات، حيث يتعين عليهم الإنفاق في حدود مبلغ معين كل أسبوع.

الطبخ

يعد الطبخ مهارة حياتية قيمة ستساعد أطفالك على توفير المال وتناول الطعام بشكل أفضل عندما يصبحون بالغين.

يمكنك تسجيل بناتك في دروس الطبخ، أو حثهن على مشاهدة فيديوهات تحضير الطعام أو الحلويات وتكلفيهن بتحضيرها في كل مرة.

السباحة

إذا كان أطفالك يعرفون كيفية السباحة، فسوف يستمتعون بالمياه بأمان، سواء على الشاطئ أو حمام السباحة أو البحيرة.

غسل الملابس

يمكنك البدء بتعليم أطفالك كيفية غسل الملابس من خلال جعلهم يساعدونك في الغسيل في المنزل.

يمكنك أيضا أن توضحي لهم كيفية فرز الملابس واستخدام إعدادات مختلفة في الغسالة وكي ملابسهم، وفقا لموقع lifeyourway.

المسؤولية

من المهم تعليم الأطفال تحمل المسؤولية، إذ يتعين عليهم الحفاظ على نظافة غرفهم وعدم ترك ألعابهم وجواربهم ودفاتر ملاحظاتهم متناثرة في أنحاء المنزل.

الصدق والأخلاق

إذا كنت تريد لأطفالك أن يذهبوا بعيدا في الحياة، فأنت بحاجة إلى تعليمهم الصدق والأخلاق وكيف يمكن أن يثريا حياتهم.

اتخاذ القرار

يعد اتخاذ القرارات المناسبة مهارة حياتية أساسية يجب على كل طفل أن يتعلمها ويمارسها منذ الصغر.

على سبيل المثال، اسمحي لطفلك بالاختيار بين أنواع مختلفة من الملابس والألعاب والطعام.

الدفاع عن النفس

مهارات الدفاع عن النفس ستساعد الطفل على اكتساب الثقة بالنفس وتخدمه بشكل جيد في حياته وتجعل يتصرف بحزم تجاه التنمر.

إدارة الوقت

إدارة الوقت هي مهارة تساعد الأطفال في كل نشاط يقومون به وتعلمهم التمييز بين العمل المهم والعمل العاجل وتحديد أولويات مهامهم وواجباتهم.

التعامل مع الفشل

علمي طفلك كيفية التعامل مع الفشل لأنك لن تكوني متواجدة معه لتهدئته في كل مرة يشعر فيها بالإهمال أو الفشل في أداء مهمة ما، بحسب موقع momjunction